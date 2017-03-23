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ГлавнаяЭкономика
Агентство новостей Доступ 1 23 марта 2017 года, 12:21

ММК впервые проведет День инвестора на Лондонской фондовой бирже


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Магнитогорский металлургический комбинат (ОАО «MMK», Челябинская область), отмечая десятую годовщину регистрации на Лондонской бирже, проведет свой первый День инвестора, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на управление общественных связей комбината.

В течение Дня инвестора председатель Совета директоров ММК Виктор Рашников и команда исполнительных менеджеров компании расскажут о развитии ММК и ходе реализации корпоративной стратегии до 2025 года.

Мероприятие пройдет на Лондонской фондовой бирже 26 апреля 2017 года по адресу: 10 Paternoster Row, London, EC4M 7LS. Более подробная информация о точном времени проведения презентации  и сроках онлайн-регистрации для участников будет опубликована позже.

В ходе мероприятия будет организована онлайн-трансляция, после его завершения запись презентации будет размещена в интернете.

ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат» входит в число крупнейших мировых производителей стали и занимает лидирующие позиции среди предприятий черной металлургии России. Активы компании в России представляют собой крупный металлургический комплекс с полным производственным циклом, начиная с подготовки железорудного сырья и заканчивая глубокой переработкой черных металлов. ММК производит широкий сортамент металлопродукции с преобладающей долей продукции с высокой добавленной стоимостью. В 2016 году Группой ММК произведено 12,5 млн тонн стали и 11,6 млн тонн товарной металлопродукции. Выручка Группы ММК за 2016 год составила 5,630 млрд долларов, EBITDA – 1,956 млрд долларов.

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Теги: ммк, новости магнитогорска, промышленность челябинской области, лондон, инвесторы
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