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Агентство новостей Доступ 1 21 сентября 2017 года, 14:57

ММК разработал уникальную технологию производства проката для Арктики


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

ММК (ПАО, Челябинская область) разработал уникальную технологию производства листового проката для освоения Арктики – с разработкой проката с индексом Arc Магнитогорский металлургический комбинат стал лауреатом первой премии «Международного конкурса научных, научно-технических и инновационных разработок, направленных на развитие и освоение Арктики и континентального шельфа 2017 года», передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на управление информации и общественных связей предприятия.

Конкурс проводился при поддержке российского парламента, правительства, РАН и Минэнерго РФ. Его цель – стимулирование научной, научно-технической и инновационной деятельности с целью освоения Арктической зоны Российской Федерации. Были поданы 102 работы от 68 организаций России, СНГ и Европы.

Разработанная коллективом авторов ПАО «ММК» совместно со специалистами НИЦ «Курчатовский институт» – ЦНИИ КМ «Прометей» и внедренная на комбинате уникальная технология позволила ММК сертифицировать прокат из судостроительных марок стали на соответствие требованиям к сталям с дополнительным индексом Arc.

«Работы осуществлялись в рамках проекта "Разработка и внедрение технологий производства хладостойкого металлопроката для ледокольного флота, морской и инженерной техники, эксплуатирующейся в Арктике". Проект направлен на освоение углеводородных ресурсов морского арктического шельфа, способствует круглогодичной эксплуатации Северного морского пути и созданию мощного ледокольного флота и инженерной техники, эксплуатирующейся в экстремально низких температурах», – говорится в сообщении.

Конкурентоспособность разработанного хладостойкого металлопроката производства ПАО «ММК» обусловлена уникальным сочетанием экономичного легирования с высоким уровнем прочностных характеристик, вязкости, хладостойкости металлопроката при эксплуатации до минус 70 градусов по шкале Цельсия.

Разработанные стали с индексом Arc превосходят предъявляемые требования европейского стандарта EN 10025 к хладостойкости; данный металлопрокат применяется без ограничений в условиях Арктики для любых конструктивных элементов и не имеет аналогов в мире.

Хладостойкий металлопрокат производства ПАО «ММК» используется для строительства крупнейших в мире атомных ледоколов: «Арктика», «Сибирь» и «Урал», дизель-электрического ледокола проекта AKER ARC 130 А, а также самого большого в мире многофункционального линейного дизель-электрического ледокола «Виктор Черномырдин» и других судов.

Теги: ммк, арктика, новости магнитогорска, промышленность челябинской области
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