ММК представляет свою продукцию на выставке в Каире

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Магнитогорский меткомбинат (ОАО «ММК», Челябинская область) принял участие в VIII Международной металлургической выставке Metal & Steel-2017 – масштабный форум стартовал в четверг, 9 марта, в Каире, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу комбината.

На стенде ОАО «ММК» посетители могут познакомиться с технологическими возможностями и характеристиками рулонного проката – как горячекатаного, так и холоднокатаного, – а также сортового проката производства одной из крупнейших российских металлургических компаний.

Гостям выставки расскажут о новейшей продукции ММК – высокопрочных и износостойких сталях, выпускаемых под маркой MAGSTRONG. Механические свойства данных сталей обеспечивают высокую устойчивость к абразивному износу и ударную вязкость, хорошую свариваемость и обрабатываемость, позволяют увеличить срок службы изделий из данного металлопроката в сравнении с традиционно применяемыми материалами.

Египет – одна из ключевых стран Ближневосточного региона, который является приоритетным экспортным рынком для ОАО «ММК». В 2016 году отгрузка металлопродукции Магнитки в Арабскую Республику составила порядка 150 тыс. тонн, что делает ее пятым по величине внешнеторговым партнером комбината в дальнем зарубежье. Всего же в прошлом году ММК поставил в страны Ближнего Востока 1,7 млн тонн металлопродукции, что составило более половины экспортных поставок комбината.

Международная металлургическая выставка Metal & Steel проходит ежегодно с 2010 года, и является крупнейшей в регионе Ближнего Востока выставкой металлообработки, металлургии и металлоторговли; платформой деловых встреч и контактов с поставщиками сырья, полуфабрикатов и готовой продукции из стали, оборудования и технологий для производства и обработки черных металлов. В 2016 году выставка собрала 245 экспонентов из 22 стран и более 7 тыс. посетителей-специалистов из 18 стран.