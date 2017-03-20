ММК и АвтоВАЗ обсудили перспективы сотрудничества

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Магнитогорский металлургический комбинат (ОАО «ММК», Челябинская область) посетила делегация Волжского автозавода (ПАО «АвтоВАЗ, Тольятти, Самарская область) во главе с президентом компании Николя Мором – стороны обсудили текущее сотрудничество и перспективы дальнейшего партнерства, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу Магнитки.



В ходе визита гости посетили кислородно-конвертерный цех, а также листопрокатный цех № 11, где расположен новейший комплекс холодной прокатки, предназначенный, в первую очередь, для выпуска высококачественного автолиста.

«Делегация крупнейшего партнера Магнитки в автомобилестроительной отрасли посмотрела, как производится современный автолист, в том числе для новейших моделей АвтоВАЗа – Lada Vesta и Lada X-Ray. Для выпуска этих моделей ММК с 2015 года ведет отгрузку опытно-промышленных и промышленных партий холоднокатаного и горячеоцинкованного рулонного проката из низкоуглеродистых и особонизкоуглеродистых IF-сталей, из высокопрочных IF-сталей, а также из сталей с ВН-эффектом и HSLA (высокопрочных низколегированных) сталей», – говорится в сообщении.



С освоением сортамента нового комплекса холодной прокатки ЛПЦ-11 значительно расширились возможности ОАО «ММК» по производству высококачественного проката для автопроизводителей. Запуск нового комплекса позволил создать достойную конкуренцию отечественным и иностранным производителям металлопроката, и сегодня ММК занимает ведущие позиции в российской металлургической отрасли по поставкам металлопродукции для автомобилестроителей.



В ходе встречи с президентом автозавода Николя Мором гендиректор Магнитки Павел Шиляев подтвердила нацеленность ММК на развитие производства автолистового проката в полном соответствии с самыми современными требованиями к такого рода продукции.