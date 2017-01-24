ММК-Уголь увеличит добычу угля на 20% в 2017 году

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Правительство Кемеровской области заключило соглашение о социально-экономическом сотрудничестве с ООО «ММК-Уголь» – документ подписали губернатор Аман Тулеев и директор ООО «ММК-Уголь» Владимир Харченко, которого представил гендиректор Магнитки Павел Шиляев, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу меткомбината.

Согласно подписанному соглашению, предприятия ООО «ММК-Уголь» в 2017 году планируют поднять добычу угля с 3,42 млн тонн до 4,14 млн (плюс 20% по сравнению с 2016), а также увеличить объем инвестиций с 1,99 млрд до 3 млрд рублей. Капитальные вложения 2017 года будут направлены на развитие шахт. Кроме того, планируется подготовить проект реконструкции фабрики «Беловская», в том числе, для налаживания в будущем производства концентрата из угля марки «Ж», добываемого в Кузбассе.

Угольные активы ММК в Кузбассе представлены предприятиями Группы «Белон», приобретенной в конце 2009 года, и в настоящее время включают обогатительную фабрику «Беловская», шахты «Костромовская» и «Чертинская-Коксовая», три сервисных предприятия. В июле 2016 года ОАО «ЦОФ «Беловская» было реорганизовано в ООО «ММК-Уголь», в которое планируется консолидировать и все остальные угольные активы Магнитки в Кемеровской области.

В Группе компаний трудится более 3 тыс. человек. Все ранее созданные рабочие места на предприятиях Группы ОАО «Белон» сохранены и перешли в ООО «ММК-Уголь». Средняя заработная плата работников составила более 50 тыс. рублей и выросла на 5,2%.

В Группе ОАО «ММК» подготовлена стратегия развития угольных активов до 2025 года, которая, по словам Павла Шиляева, периодически корректируется.

Сегодня она предусматривает рост годовой добычи угля до 5 млн тонн к 2019, что обеспечит 40% потребностей Магнитогорского металлургического комбината в коксующемся угле. «Задачи обеспечить себя больше, чем на 40%, нет, потому что пока собственная добыча – это угли жирных марок, а их по технологии больше не нужно, нужны угли марки "К", которых в наших месторождениях нет», – прокомментировал гендиректор ММК.