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Агентство новостей Доступ 1 10 апреля 2017 года, 09:27

ММК-Метиз внедрит более 30% рацпредложений участников НТК молодых специалистов


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Во Дворце культуры метизников прошло подведение итогов XIII научно-технической конференции молодых специалистов ОАО «ММК-Метиз» (входит в группу ОАО «ММК», Челябинская область) – более 30% рацпредложений участников рекомендованы к внедрению, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу предприятия.

Задачей участников конференции было выявить в производственном процессе так называемые «узкие места» и внести рацпредложения по их устранению. Проявить техническую смекалку предлагалось сразу в нескольких направлениях: производство, финансы и экономика, технология и бухгалтерский учет.

«Из 85 представленных рационализаторских предложений, 15 были удостоены высокой оценки и рекомендованы для дальнейшего внедрения, что в конечном итоге, позволит улучшить качество и увеличить количество продукции, сэкономить предприятию средства», – говорится в сообщении.

Так, по словам главного инженера ОАО «ММК-Метиз» Андрея Картунова, в «Производственной секции» была поднята проблема утилизации отходов, образующихся на заводе. Раньше эти отходы отвозили на полигоны и утилизировали. Услуги полигона, а также транспортные расходы обходились предприятию недешево, поэтому идея установки специального оборудования для переработки отходов была очень кстати. На данном этапе завод рассматривает экономический эффект от этого рацпредложения, уже начав активную подготовку к его реализации.

Добавим, все призеры конференции получат денежные премии.

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Теги: ммк, ммк-метиз, промышленность челябинской области, рационализатор
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