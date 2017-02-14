Вт, 14.02.2017, 11:54 18+
  • Агаповка
  • Аджигардак
  • Аргаяш
  • Атамановский
  • Аша
  • Бакал
  • Бердяуш
  • Бреды
  • Варна
  • Верхнеуральск
  • Верхний Уфалей
  • Вишневогорск
  • Долгодеревенское
  • Еманжелинск
  • Еткуль
  • Завьялиха
  • Златоуст
  • Карабаш
  • Карталы
  • Касли
  • Катав-Ивановск
  • Кизильское
  • Коелга
  • Копейск
  • Коркино
  • Кунашак
  • Куса
  • Кыштым
  • Магнитогорск
  • Миасс
  • Миасское
  • Миньяр
  • Неплюевка
  • Нязепетровск
  • Озерск
  • Октябрьское
  • Пласт
  • Сатка
  • Сим
  • Снежинск
  • Сыростан
  • Трехгорный
  • Троицк
  • Увельский
  • Уйское
  • Усть-Катав
  • Фершампенуаз
  • Чебаркуль
  • Челябинск
  • Чесма
  • Южноуральск
  • Юрюзань
ГлавнаяЭкономика
Агентство новостей Доступ 1 14 февраля 2017 года, 09:41

ММК-Индустриальный парк стал доступен в сети


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Информация о первом в Магнитогорске (Челябинская область) индустриальном парке ООО «ММК-ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ПАРК», дочернем предприятии ОАО «ММК», отныне представлена на корпоративном сайте – http://www.mmk.ru/indpark/, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на Управление информации и общественных связей предприятия.

Специальные разделы содержат важные сведения для существующих и потенциальных резидентов индустриального парка, в частности, о методике расчета арендной платы, наличии свободных площадей, особенностях коммунальной и транспортной инфраструктуры. Там же содержится необходимая контактная информация для тех, кто заинтересован в развитии своего бизнеса в максимально комфортных условиях.

Новости индустриального парка выделены в отдельную рубрику, которая в ближайшее время начнет пополняться актуальными сообщениями.

По мнению гендиректора Магнитки Павла Шиляева, реализация данного проекта поможет резидентам индустриального парка интегрироваться в технологическую цепочку группы компаний. «Мы готовы рассмотреть возможность оказания помощи резидентам как силами собственных специалистов, так и во взаимодействии с органами региональной и муниципальной власти», – сказал он.

© 2008–2017 Агентство новостей «Доступ». Новости Челябинска и Челябинской области.
При полном или частичном использовании материалов гиперссылка на АН «Доступ» обязательна.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Теги: ммк, новости магнитогорска, индустриальный парк
Подписаться на рассылку dostup1.ru
3 539
Заметили опечатку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Запрещены комментарии, содержащие нецензурные выражения и противоречащие законодательству РФ. Редакция сайта за размещенные личные мнения, сообщения, опубликованные частными лицами, ответственности не несет.

Другие новости раздела «Экономика»

сегодня, 11:16
Право аренды участка в центре Челябинска продано за 10 млн
вчера, 16:46
ООО «ММК-Уголь» и FAMUR S.A. подписали контракт на поставку горно-шахтного оборудования
вчера, 12:25
Специалисты РФЯЦ – ВНИИТФ удостоены звания «Профессиональный инженер России»
вчера, 11:38
Успешно прошел обкатку и испытания многоосный полуприцеп-тяжеловоз ЧМЗАП 99908-010
вчера, 09:55
«Уралкуз» поставил комплектующие для нового поколения ракет-носителей «Ангара»
вчера, 09:48
Долги граждан и организаций за тепло в Челябинской области составили 2,5 млрд
10 февраля, 20:00
Росприроднадзор выявил целый ряд грубейших нарушений на карьере «Березняковский»
10 февраля, 09:54
ЧМК направил 20 млн на ремонт комплекса по производству «нержавейки»
09 февраля, 14:54
ВАЖНО. Мечел-Кокс реализует масштабный экологический проект
09 февраля, 10:34
ОСК внедряет новую систему мониторинга и диагностики оборудования
ТОП новостей
Еще
Сейчас читают
Новости компаний
без пафоса
Интервью
Опрос

Сказывается ли на Вашем самочувствии смог?

  • Приходится носить маску
    5%
  • Бывает головокружение
    12%
  • Отмечаю насморк и слезоточивость
    21%
  • Бывает легкая одышка и кашель
    30%
  • Не сказывается
    18%
  • Ухудшается настроение
    14%

Всего проголосовало: 961

Авторизация
Забыли?
Регистрация
Логин
Пароль

Войти с помощью

Facebook Twitter Вконтакте
Подписка на новости
Прислать новость