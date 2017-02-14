ММК-Индустриальный парк стал доступен в сети

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Информация о первом в Магнитогорске (Челябинская область) индустриальном парке ООО «ММК-ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ПАРК», дочернем предприятии ОАО «ММК», отныне представлена на корпоративном сайте – http://www.mmk.ru/indpark/, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на Управление информации и общественных связей предприятия.

Специальные разделы содержат важные сведения для существующих и потенциальных резидентов индустриального парка, в частности, о методике расчета арендной платы, наличии свободных площадей, особенностях коммунальной и транспортной инфраструктуры. Там же содержится необходимая контактная информация для тех, кто заинтересован в развитии своего бизнеса в максимально комфортных условиях.

Новости индустриального парка выделены в отдельную рубрику, которая в ближайшее время начнет пополняться актуальными сообщениями.

По мнению гендиректора Магнитки Павла Шиляева, реализация данного проекта поможет резидентам индустриального парка интегрироваться в технологическую цепочку группы компаний. «Мы готовы рассмотреть возможность оказания помощи резидентам как силами собственных специалистов, так и во взаимодействии с органами региональной и муниципальной власти», – сказал он.