Крупная белорусская компания намерена инвестировать в Магнитогорск до 20 млн евро

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Крупная белорусская компания «ТехноХимРеагентБел» намерена инвестировать в Магнитогорск до 20 млн евро – об этом заявил ее гендиректор Игорь Господинов на переговорах с главой Челябинской области Борисом Дубровским, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

Компания занимается производством реагентов по эксклюзивным европейским технологиям и оборудованием для водоподготовки и очистки сточных вод. У нее есть филиалы в Беларуси, Украине, России и Казахстане. В недалеком будущем белорусское производство может появиться и в Магнитогорске.

«Мы работаем в Челябинске и понимаем, какой потенциал есть в регионе. Поэтому мы рассматриваем возможность инвестирования на первоначальном этапе в строительство логистического центра порядка 6,5 млн евро, в дальнейшем уровень инвестиций может вырасти до 17-20 млн евро, которые планируется вложить в создание производства химических реагентов и инженерного центра», – отметил Господинов.

В настоящее время инвесторы рассматривают возможность размещения производства на базе индустриального парка «ММК-Метиз».

«Компания занимается производством различных химических веществ, которые используются для водоподготовки в нескольких сферах. Это водоканалы – жилищная сфера, металлургия, энергетика и другие. Кроме того, она использует современные европейские технологии, поэтому в контексте развития химической отрасли в регионе нам этот проект интересен», – добавил директор Агентства инвестиционного развития Челябинской области Анатолий Лобко.

В пятницу, 17 марта, руководители «ТехноХимРеагентБел» посетят Магнитогорск с рабочим визитом для ознакомления с возможностями парка.