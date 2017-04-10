Конкурс по изысканиям челябинской свалки приостановлен

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Челябинское УФАС России приостанавливает конкурс по инженерным изысканиям Челябинской свалки – заказчик не сможет заключить контракт с победителем, пока антимонопольщики не рассмотрят жалобу менее удачливого соискателя, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

На действия заказчика, уполномоченного органа и конкурсной комиссии жалуется ООО «Земля». Одновременно Комиссия УФАС рассмотрела ранее поданное обращение общественников «Народного фронта», указывающего на ограничение конкуренции в данном конкурсе и ставящего вопрос целесообразности проведения конкурса – напомним, в конце 2016 году Управление экологии проводило аукцион на выполнение работ по разработке проекта рекультивации территории, занятой городской свалкой (I этап – инженерные изыскания).

«Как пояснили представители Управления, проведение данной закупки было необходимо для получения исходных данных о площади и высоте свалочных масс. Аукцион 2016 года включал выполнение только двух видов изыскательных работ, а в 2017 году будут проведены четыре», – говорится в сообщении ведомства.

ООО «Земля» в своей жалобе также указывает на трудности при предоставлении в качестве подтверждения своей квалификации выполненных контрактов по аналогичным работам на сумму не менее 8,4 млн рублей и невозможность, например, предоставления нескольких контрактов, составляющих данную сумму в совокупности.

«Как сообщил представитель заказчика, указанная сумма составляет 30% от начальной цены контракта и необходима для выбора опытного участника, ранее выполнявшего подобные работы на крупных объектах», – сообищи в УФАС.

Кроме того, ООО «Земля» считает, что победителем конкурса ООО «ДонПроект» конкурсной комиссии была представлена недостоверная информация в качестве подтверждения выполненных ранее аналогичных предмету контракта работ, за что компания должна быть отстранена от конкурса.

Согласно информации на сайте zakupki.gov.ru, три из 10 поданных заявок были отклонены, победителем признано ООО «ДонПроект» с предложением выполнить работы за 21 млн рублей.

Рассмотрение жалобы состоится 14 апреля, после чего будет решен вопрос о дальнейшей судьбе конкурса.

Напомним, на проект рекультивации Челябинской свалки из областной казны выделено 100 млн рублей; рекультивация должна начаться в 2018 году; 70% работ будет проводиться за счет федерального бюджета, поскольку проект вошел в программу «Чистая страна», по которой Федерация готова выделить Челябинску около 700 млн рублей.