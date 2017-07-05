Компания «Мечел-Материалы» пополняет парк спецтехники краном «Челябинец»

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Компания «Мечел-Материалы» (входит в Группу Мечел, специализируется на производстве продукции строительного назначения) пополнила свой парк спецтехники крановой установкой «Челябинец» – на ее приобретение в рамках программы технического перевооружения направлено 8,6 млн рублей, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу предприятия.

Автомобильный кран грузоподъемностью 32 тонны предназначен для погрузки продукции в автомобильный и железнодорожный транспорт, для погрузочно-разгрузочных работ при ремонтах основного оборудования и строительно-монтажных работах. Крановая установка легка в управлении, может без специального разрешения передвигаться по дорогам общего пользования, в том числе и по мостам, а также по дорогам плохого качества и бездорожью, способна работать при температуре от минус 40 до плюс 40 градусов.

Ряд технологического оборудования и складских участков «Мечел-Материалов» размещены на открытых мобильных площадках, не оборудованных стационарным грузоподъемным оборудованием, поэтому автомобильная спецтехника является необходимым звеном производственного процесса. Парк спецтехники компании, который на сегодняшний день уже насчитывает более ста единиц, постоянно пополняется. Недавно в рамках программы технического перевооружения «Мечел-Материалы» приобрели еще одну крановую установку, в ближайшее время планируется покупка вилочного погрузчика и оборудования для проведения технического обслуживания автотракторной техники.

ООО «Мечел-Материалы» специализируется на производстве и продаже огнеупорной шамотной продукции, обожженной извести, известняка, бетонных смесей, металлоконструкций с применением гофробалки и сварной балки, а также на переработке металлургических шлаков – сырья для производства стали. Побочным продуктом передела является металлургический щебень различных фракций.

Мечел – глобальная горнодобывающая и металлургическая компания. Продукция компании поставляется в Европу, Азию, Северную и Южную Америку, Африку. «Мечел» объединяет производителей угля, железной руды, стали, проката, ферросплавов, тепловой и электрической энергии. Все предприятия работают в единой производственной цепочке: от сырья до продукции с высокой добавленной стоимостью.