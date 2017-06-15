Чт, 15.06.2017, 17:39 18+
  • Агаповка
  • Аджигардак
  • Аргаяш
  • Атамановский
  • Аша
  • Бакал
  • Бердяуш
  • Бреды
  • Варна
  • Верхнеуральск
  • Верхний Уфалей
  • Вишневогорск
  • Долгодеревенское
  • Еманжелинск
  • Еткуль
  • Завьялиха
  • Златоуст
  • Карабаш
  • Карталы
  • Касли
  • Катав-Ивановск
  • Кизильское
  • Коелга
  • Копейск
  • Коркино
  • Кунашак
  • Куса
  • Кыштым
  • Магнитогорск
  • Миасс
  • Миасское
  • Миньяр
  • Неплюевка
  • Нязепетровск
  • Озерск
  • Октябрьское
  • Пласт
  • Сатка
  • Сим
  • Снежинск
  • Сыростан
  • Трехгорный
  • Троицк
  • Увельский
  • Уйское
  • Усть-Катав
  • Фершампенуаз
  • Чебаркуль
  • Челябинск
  • Чесма
  • Южноуральск
  • Юрюзань
ГлавнаяЭкономика
Агентство новостей Доступ 1 15 июня 2017 года, 17:15

Китай создаст на Южном Урале зону технико-экономического развития сельского хозяйства


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Челябинская область подписала соглашение с Китайской ассоциацией по развитию предприятий за рубежом о совместном создании «Российско-Китайской зоны технико-экономического развития сельского хозяйства», передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Пресс-служба губернатора региона сообщает, что документ подписан в четверг в Харбине на IV Российско-Китайском форуме в рамках ЭКСПО.

«Рад, что наше сотрудничество выходит на новый уровень. Сегодняшней встрече предшествовала большая организационная работа, подписание протокола о намерениях формализует итоги проделанной работы и обозначает дальнейшие пути нашего сотрудничества», – приводятся в сообщении слова губернатора Бориса Дубровского.

Глава региона выразил уверенность в будущем успехе совместного проекта. «Аграрные технологии всегда были сильной стороной Китайской народной республики. Подъем в этой отрасли переживает сейчас и Челябинская область. Объединив усилия, мы добьемся хороших результатов и получим взаимную пользу», – сказал он.

Напомним, в мае 2016 года в Сочи, на Российско-Китайском деловом форуме малого и среднего бизнеса, был подписан Меморандум о взаимодействии с крупной инвестиционной компанией Китая по созданию на территории Челябинской области особой сельскохозяйственной зоны развития высоких аграрных технологий. «В настоящее время идет процесс создания совместного предприятия. Российскую сторону в нем будет представлять государственное унитарное предприятие "Продовольственная корпорация Челябинской области", возможности которого сегодня представлены на южноуральском стенде в рамках IV Российско-Китайского ЭКСПО», – отмечается в сообщении.

Помимо реализации совместного проекта, установление тесных взаимоотношений с КНР направлено на увеличение товарооборота. По линии агрокомплекса Челябинскую область в Харбине представляют компании «Макфа», «Союзпищепром», «Уральские кондитеры», «Южуралкондитер».

© 2008–2017 Агентство новостей «Доступ». Новости Челябинска и Челябинской области.
При полном или частичном использовании материалов гиперссылка на АН «Доступ» обязательна.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Теги: челябинская область, борис дубровский, китай, новости челябинска, экспо, харбин
Подписаться на рассылку dostup1.ru
3 610
Заметили опечатку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Запрещены комментарии, содержащие нецензурные выражения и противоречащие законодательству РФ. Редакция сайта за размещенные личные мнения, сообщения, опубликованные частными лицами, ответственности не несет.

Другие новости раздела «Экономика»

сегодня, 15:17
Минсельхоз Челябинской области определил направления развития аграрного сектора до 2035 года
сегодня, 13:38
Завод «Трубодеталь» успешно прошел комплексный аудит систем менеджмента качества
сегодня, 12:31
Около 2 млн тонн строительного камня добудут в Увельском районе
сегодня, 11:00
Председателем Совета директоров АО «Группа ЧТПЗ» избран Федоров
сегодня, 10:51
Аграрии Южного Урала произвели 200 тыс. тонн мяса скота и птицы
сегодня, 10:11
Челябинская область на ЭКСПО в Харбине презентует возможности пищевой промышленности
вчера, 17:47
«Мечел-Кокс» приступил к реализации экологического проекта стоимостью 71 млн
вчера, 17:30
На ремонт дорог в Челябинской области выделено свыше 2 млрд
вчера, 17:20
Лучшие бригады по ремонту распредсетей выявлены в «Челябэнерго»
вчера, 16:36
Цены на бензин в Челябинске растут вторую неделю подряд
ТОП новостей
Еще
Сейчас читают
Новости компаний
без пафоса
Интервью
Опрос

Согласны ли Вы с РПЦ в том, что фестиваль красок – «сатанинское действо»?

  • Да, это оккультная манипуляция православными
    19%
  • Нет, это просто развлечение
    53%
  • Я атеист, люблю краски
    5%
  • РПЦ много на себя берет
    23%

Всего проголосовало: 856

Подписка на новости
Прислать новость