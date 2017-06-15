Китай создаст на Южном Урале зону технико-экономического развития сельского хозяйства

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Челябинская область подписала соглашение с Китайской ассоциацией по развитию предприятий за рубежом о совместном создании «Российско-Китайской зоны технико-экономического развития сельского хозяйства», передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Пресс-служба губернатора региона сообщает, что документ подписан в четверг в Харбине на IV Российско-Китайском форуме в рамках ЭКСПО.

«Рад, что наше сотрудничество выходит на новый уровень. Сегодняшней встрече предшествовала большая организационная работа, подписание протокола о намерениях формализует итоги проделанной работы и обозначает дальнейшие пути нашего сотрудничества», – приводятся в сообщении слова губернатора Бориса Дубровского.

Глава региона выразил уверенность в будущем успехе совместного проекта. «Аграрные технологии всегда были сильной стороной Китайской народной республики. Подъем в этой отрасли переживает сейчас и Челябинская область. Объединив усилия, мы добьемся хороших результатов и получим взаимную пользу», – сказал он.

Напомним, в мае 2016 года в Сочи, на Российско-Китайском деловом форуме малого и среднего бизнеса, был подписан Меморандум о взаимодействии с крупной инвестиционной компанией Китая по созданию на территории Челябинской области особой сельскохозяйственной зоны развития высоких аграрных технологий. «В настоящее время идет процесс создания совместного предприятия. Российскую сторону в нем будет представлять государственное унитарное предприятие "Продовольственная корпорация Челябинской области", возможности которого сегодня представлены на южноуральском стенде в рамках IV Российско-Китайского ЭКСПО», – отмечается в сообщении.

Помимо реализации совместного проекта, установление тесных взаимоотношений с КНР направлено на увеличение товарооборота. По линии агрокомплекса Челябинскую область в Харбине представляют компании «Макфа», «Союзпищепром», «Уральские кондитеры», «Южуралкондитер».