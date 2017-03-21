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Агентство новостей Доступ 1 21 марта 2017 года, 16:57

Китай поможет Челябинской области в подготовке к ШОС и БРИКС


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Китай поможет Челябинской области в подготовке к саммитам ШОС и БРИКС – глава региона Борис Дубровский и генеральный консул КНР в Екатеринбурге Гэн Липин обсудили потенциальное сотрудничество во вторник, 21 марта, передает корреспондент Агентство новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу губернатора.

В частности, речь идет о том, что китайские инвесторы примут участие в строительстве объектов к саммитам ШОС и БРИКС в 2020 году. «Мы постараемся найти партнеров. Думаю, наше сотрудничество позволит развить экономическую привлекательность Челябинской области», – уточнила Гэн Липин.

Борис Дубровский отметил, что Китайская Народная Республика – стратегический партнер региона. «По предварительным итогам 2016 года, прирост экспорта в Китай оценивается примерно в 35% по отношению к 2015 году. К 2018 году эту цифру планируется удвоить», – отметил Борис Дубровский.

В ходе переговоров затронули тему продвижения возможностей транспортно-логистического комплекса «Южноуральский» в Китае. Сейчас он принимает грузы из трех провинций Китая – Хубэй, Урумчи и Чжэцзян. Однако возможности ТЛК намного больше, считает губернатор. Консул пообещала рассказать о них в других китайских провинциях.

Блок обсуждаемых на встрече вопросов касался сотрудничества в аграрной сфере. Министр сельского хозяйства Челябинской области Сергей Сушков отметил, что ежегодно регион увеличивает объемы экспорта продуктов питания в Китай. «Мы готовы увеличить поставки в десять раз. Для этого просим помощи китайской стороны в вопросах сертификации готовой продукции, увеличения квот по растительному маслу и муке, а также привлечения резидентов в совместный проект, создаваемый в Челябинской области – парк высоких аграрных технологий», – заявил министр.

Добавим, что в 2017 году запланировано участие делегации Челябинской области в IV российско-китайской выставке ЭКСПО-2017 в Харбине. Кроме того, южноуральская делегация примет участие в Российско-Китайском форуме малого и среднего бизнеса в Пекине. «Очередной форум 2018 года мы рассчитываем принять в Челябинске», – уточнил губернатор. Он также сообщил, что на площадке Секретариата ШОС будет представлен проект «Клуба губернаторов» стран-участниц Шанхайской организации сотрудничества.

Фото пресс-службы губернатора Челябинской области

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Теги: борис дубровский, китай, переговоры, шос, новости челябинской области, кнр, брикс
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