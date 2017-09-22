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Агентство новостей Доступ 1 22 сентября 2017 года, 10:40

Керамический завод ММК отмечает 25-летний юбилей


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

С момент основания в Магнитогорске завода керамических изделий прошло 25 лет – с 2000 года предприятие по выпуску кирпича входит в состав «Строительного комплекса» ММК, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на Управление информации и общественных связей комбината.

Гендиректор ММК Иван Ромазан принял решение построить керамзавод в 1989 году. Тогда же был подписан контракт о строительстве предприятия. Сырье для завода «Керамик» привозится с Бускульского карьера огнеупорных глин, что обеспечивает изделиям высокое качество и широкую гамму оттенков. Кирпич используется для многоэтажного строительства, его высокие теплоизоляционные свойства обеспечивают строениям экономию тепла.

На проектную мощность 25 млн штук кирпича в год завод вышел в 2006 году. В 2015 году на предприятии была заменена автоматическая система управления (АСУ) германского концерна Siemens, контролирующая выпуск продукции на всех этапах. Новые контроллеры позволили повысить эффективность программного управления производством. Был заменен экскаватор для подачи шихты в пресс и формования сырца кирпича.

С ноября 2016 года по август 2017 работа завода была приостановлена из-за снижения спроса на строительную продукцию. Еще до остановки предприятия на нем освоили производство полнотелого кирпича, используемого не только при возведении жилья, но и в промышленном строительстве. Пауза позволила модернизировать печи интенсивной тепловой обработки (ИТО).

В августе 2017 года в связи с оживлением строительного рынка начала работу одна из двух производственных линий. В условиях полной загрузки завод способен выпускать до 27-28 млн кирпичей в год, что позволяет удовлетворять потребности магнитогорских строек и поставлять продукцию в Челябинскую и Оренбургскую области, Пермский край, Башкортостан, Казахстана и другие регионы.

Теги: ммк, юбилей, новости магнитогорска, кирпичный завод
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