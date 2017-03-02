КамАЗы на колесах ЧКПЗ примут участие в ралли «Шелковый путь-2017»

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Автомобили технического сопровождения «КАМАЗ-мастер» будут участвовать в соревнованиях на колесах производства Челябинского кузнечно-прессового завода (ПАО «ЧКПЗ») – такое решение компания-партнер приняла, когда автомобиль КамАЗ, укомплектованный колесами уральского завода, прошел все испытания, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Как пояснили в пресс-службе предприятия, требования заказчика к колесным дискам были ужесточены: для ралли-марафонов недавно выпущена новая модификация «техничек». Теперь это четырехосный грузовик с колесной формулой 8×8 и грузоподъемностью 32 тонны. Для этой машины требовалось изготовить усиленные штампованные колеса размерностью 20х10 под бескамерную шину. Данную конструкцию колеса ЧКПЗ запатентовал еще два года назад. В России у нее аналогов нет.

«Для "КАМАЗ-мастера" была разработана дополнительная усиливающая конструкция диска, позволяющая увеличить нагрузку до 6,5 тонны», – рассказывает Андрей Иванов, начальник конструкторско-технологического отдела колесного производства ПАО «ЧКПЗ».

Этим летом КамАЗ на колесах ЧКПЗ прошел сертификационные испытания на полигоне в Дмитрове (Московская область). В начале осени машина протестирована в суровых условиях Урала.

Автомобили на колесах, выпущенных под маркой ЧКПЗ, примут участие в ралли «Шелковый путь-2017. Россия – Казахстан – Китай» в группе технического сопровождения команды «КАМАЗ-мастер».

Напомним, в 2016 году легендарная гонка впервые прошла через территорию Челябинской области.