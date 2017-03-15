КМЭЗ обновил спецтехнику медеплавильного цеха

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Кыштымский медеэлектролитный завод (ЗАО «КМЭЗ», входит в Русскую медную компанию) обновил спецтехнику медеплавильного цеха – на предприятии установлена новая завалочная машина, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу РМК.

Завалочные машины используются в металлургическом производстве для загрузки медеплавильных печей шихтой. Спецтехника приобретена взамен изношенной машины от Dango & Dienenthal (Германия), выпущенной в 1997 году. Новая завалочная машина изготавливалась для КМЭЗ в течение года на красноярском предприятии «Хенкон Сибирь». Она сделана также по проекту Dango & Dienenthal, но это модернизированная и усовершенствованная модель, говорят на предприятии.

«В частности, новая завалочная машина М СНМ 200 получила современный турбированный двигатель внутреннего сгорания Deutz и новый джойстик управления. Для обеспечения комфортных и безопасных условий труда для водителя машина оснащена бронированным остеклением и системой кондиционирования. Грузоподъемность новой завалочной машины составляет 5 тонн», – говорится в сообщении.

В настстоящее время, после пусконаладочных работ, специалисты предприятия-изготовителя «Хенкон Сибирь» завершают обучение рабочих КМЭЗа правильной эксплуатации новой завалочной машины. В ближайшее время спецтехника начнет работать в полную силу на загрузке печи Maerz в первом корпусе медеплавильного цеха КМЭЗ.

Кыштымский медеэлектролитный завод – одно из старейших металлургических предприятий России: он был основан в 1757 году Никитой Демидовым. Выпускает медные катоды и катанку. В 2004 году КМЭЗ перешел под управление Русской медной компании, и на протяжении 13 лет здесь не прекращается модернизация, которая позволила превратить завод с многовековой историей в современное прогрессивное предприятие.

В 2017 году на КМЭЗе планируется не только обновление парка спецтехники и оборудования, но и более масштабные преобразования, которые позволят увеличить производительность предприятия и сократить нагрузку на окружающую среду.