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Агентство новостей Доступ 1 28 января 2017 года, 10:53

К челябинским предприятиям «Росатома» присоединят структуры из Москвы и Саратовской области


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Структура ядерного оружейного комплекса (ЯОК) Госкорпорации «Росатом» будет усовершенствована путем объединения ряда его предприятий – соответствующий указ президента опубликован на официальном интернет-портале правовой информации, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Так, к «Производственному объединению "Маяк"» (ЗАТО Озерск, Челябинская область) присоединяется предприятие «Базальт» (поселок Расково, Саратовская область), а к Российскому федеральному ядерному центру – Всероссийскому научно-исследовательскому институту технической физики (РФЯЦ – ВНИИТФ, ЗАТО Снежинск, Челябинская область) присоединяются Всероссийский электротехнический институт имени Ленина (ВЭИ, Москва) и Опытный завод ВЭИ.

Согласно указу, это делается в целях повышения эффективности использования потенциала отечественного ЯОК. Правительству РФ поручается в течение двух лет обеспечить реорганизацию.

Производственное объединение «Маяк» – госпредприятие, занимающееся производством компонентов ядерного оружия, изотопов, хранением и переработкой ОЯТ.

Основная задача предприятия «Базальт» – обеспечение предприятий российской атомной отрасли продукцией из стратегически важного металла бериллия.

РФЯЦ – ВНИИТФ решает научно-технические задачи по разработке и испытанию ядерных зарядов и ядерных боеприпасов стратегического и тактического назначения, мирного использования ядерной и термоядерной энергии, проведение фундаментальных и прикладных исследований в области газодинамики, турбулентности и физики высоких плотностей энергии.

Основные направления деятельности ВЭИ – создание высоковольтной техники, силового и электротехнического оборудования, комплексных систем автоматизации, электроники различного назначения.

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