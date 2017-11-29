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Агентство новостей Доступ 1 29 ноября 2017 года, 12:54

Инвесторы помогут построить ледовую арену в Озерске


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Ледовая арена в Озерске (ЗАТО, Челябинская область) будет построена на условиях государственно-частного партнерства – в новый спортивный объект вложат средства областного бюджета и частных инвесторов, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу губернатора.

«В Челябинской области – высочайший интерес к хоккею, конькобежному спорту и фигурному катанию. Чтобы реализовать потенциал озерских детей, родителям приходится или возить их в областной центр, или пользоваться открытыми площадками. Через два года у ребят появится возможность комфортно и круглогодично заниматься ледовыми видами спорта в родном городе», – отметил глава региона Борис Дубровский.

Ледовая академия «Высота» появится на участке стадиона «Строитель». В проект вложатся Группа ЧТПЗ и ПО «Маяк». В состав спорткомплекса войдут арена с искусственным льдом и трибунами на 400 мест, спортивная площадка и открытая тренажерная площадка. Прилегающая территория будет благоустроена и озеленена.

Власти Озерска предоставят земельный участок под строительство и помогут с оформлением необходимой разрешительной документации. К реализации проекта приступят в начале 2018 года.

Теги: челябинская область, по маяк, чтпз, ледовая арена, борис дубровский, новости озерска
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