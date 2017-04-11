Группа ММК направит почти 5,6 млрд рублей на экологию в 2017 году

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Группа ОАО «ММК» в рамках экологической программы на 2017 год запланировала 87 природоохранных мероприятий – затраты на их реализацию составят 5,6 млрд рублей, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу предприятия.

Экологические мероприятия затронут все переделы комбината и общества Группы ММК. Так, 69 проектов общей стоимостью 5,26 млрд рублей придутся непосредственно на Магнитогорский металлургический комбинат, остальные стоимостью 325 млн рублей будут осуществлены в рамках обществ Группы.

В структуре расходов можно отметить несколько приоритетных направлений. Более 1 млрд рублей будет выделено на строительство новых природоохранных объектов: в рамках строительства новой аглофабрики и агрегата непрерывного горячего цинкования № 3 в ЛПЦ-11, а также в рамках строительства нового стационарного вагоноопрокидывателя в цехе подготовки аглошихты.

Традиционно наиболее масштабные мероприятия направлены на сокращение выбросов загрязняющих веществ в атмосферу. В этой части запланировано 33 мероприятия, на осуществление которых предполагается потратить более 3,6 млрд рублей. Это позволит сократить вредные выбросы на 2,5 тыс. тонн в год, а также снизить удельные выбросы до уровня 1,95 кг на тонну стали, обеспечить соблюдение нормативов предельно допустимых выбросов, повысить эффективность и надежность работы оборудования газоочистных установок.

Среди мероприятий, направленных на сокращение выбросов в атмосферу, можно выделить строительство систем аспирации литейных дворов доменных печей; реконструкцию газоочисток двухванного сталеплавильного агрегата и установок внепечной обработки стали в электросталеплавильном цехе.

Кроме того, запланирован ряд мероприятий в подразделениях управления главного энергетика: в частности, строительство электроподстанции № 11 для электроснабжения электрофильтров доменного цеха. Помимо этого, лаборатория охраны окружающей среды ведет разработку системы автоматизированного контроля промышленных выбросов ММК – на эти цели в 2017 году будет направлено около 300 млн рублей.

Около 650 млн рублей в текущем году планируется направить на выполнение мероприятий по снижению сбросов загрязняющих веществ в водные объекты. Крупнейшими из этих мероприятий станут реконструкция системы оборотного водоснабжения ОАО «ММК» с расширением резервуара охладителя, а также реконструкция грязного оборотного цикла прокатных клетей в ЛПЦ-4.

Еще 900 млн рублей в 2017 году будет направлено на мероприятия по снижению и предотвращению воздействия промышленных отходов на окружающую среду. Речь идет, в первую очередь, о строительстве линии по обогащению железосодержащих хвостов шламохранилища № 2, строительстве полигона по размещению отходов на территории восточного карьера горы Магнитной, о строительстве установки утилизации отходов смазочно-охлаждающих жидкостей прокатных цехов.

Выполнение этих и других мероприятий позволит в 2017 году использовать 2,29 млн тонн отходов в качестве вторичных материальных ресурсов в шихте агломерационного производства. Планируется переработать 11,2 млн тонн металлургических шлаков (текущих и отвальных), объем ежегодно размещаемой в гидроотвале золы ТЭЦ сократится на 15 тыс. тонн, будут обезврежены и утилизированы накопленные опасные отходы. Также в 2017 году продолжатся работы по рекультивации нарушенных земель.

ОАО «ММК» осуществляет производственную деятельность, полностью осознавая свою ответственность за воздействие на окружающую среду. Компания считает сокращение негативного воздействия на природу одной из своих стратегических целей. Это подтверждает экологическая политика, принятая руководством комбината, и сертификат соответствия системы экологического менеджмента требованиям международного стандарта ISO 14001, выданный независимым международным органом по сертификации TUV NORD (Германия).