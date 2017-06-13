Группа ГАЗ поставит автомобили «Урал» для газопровода «Сила Сибири»

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Группа ГАЗ (входит в диверсифицированную промгруппу «Базовый Элемент») поставит автомобили «Урал» для строительства магистрального газопровода «Сила Сибири».

В проекте будут задействованы 174 полноприводных автомобиля, среди которых – самосвалы и бортовые автомобили «Урал NEXT» с крано-манипуляторными установками, трубоплетевозы на шасси увеличенной грузоподъемности «Урал-6370» (колесная формула всех – 6х6). Вся техника оснащена двигателями ЯМЗ-536 и ЯМЗ-652 мощностью 312 и 412 л.с.

Машины будут поставлены к октябрю 2017 года компании «СГК-Механизация» (входит в холдинг «Стройгазконсалтинг», подрядчик «Газпрома» при строительстве трубопровода на 400-километровом участке трассы от Олекминска до Алдана).

Автомобили будут использоваться при строительстве одного из масштабных проектов ПАО «Газпром» – магистрального газопровода «Сила Сибири», газотранспортной системы общей протяженностью 4 тыс. километров, призванной обеспечить транспортировку газа Якутского и Иркутского центров газодобычи на Дальний Восток России и в Китай.



Автомобили будут эксплуатироваться в условиях полного бездорожья на отсыпке транспортных путей, транспортировке труб и различных грузов. Вся техника «Урал» – в специальной комплектации, на каждой машине установлен «северный пакет» опций для комфортных условий работы в суровых климатических условиях (в том числе – автономный отопитель кабины, подогреватель топливозаборника, подогрев топливной магистрали, утепление аккумуляторного отсека, утепление кабины).



Техника автозавода «Урал» (Миасс, Челябинская область) отлично зарекомендовала себя при работе в сложных условиях, в районах Сибири и Крайнего Севера. Благодаря уникальной проходимости техника «Урал» Группы ГАЗ используется в самых разных отраслях при реализации стратегически важных для экономики России проектов. На шасси «Урал» устанавливаются различные виды специального оборудования. Это крановые и бурильные установки, агрегаты для ремонта скважин, паропромысловые установки, агрегаты для депарафинизации скважин, автобетоносмесители, топливозаправщики, пожарные автоцистерны, передвижные мастерские и др.