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Агентство новостей Доступ 1 14 июня 2017 года, 15:06

ГК «Красный Октябрь» переводит бизнес на Урал


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Группа компаний «Красный Октябрь» переводит бизнес на Урал, в Златоуст, – решение связано с «потеплением» инвестклимата в Челябинской области, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на гендиректора Златоустовкого электрометаллургического завода (АО «ЗЭМЗ») Эдуарда Мазурова.

«В июне завершаем процедуру слияния двух предприятий, входящих в группу компаний "Красный Октябрь". В настоящее время ЗАО "СтилТрейдКомпани" присоединяется к АО "ЗЭМЗ" с целью объединения имущества двух юридических лиц в один производственный комплекс. Данная задача была поставлена губернатором Челябинской области Борисом Дубровским и исполняется на основании решения собственника», – рассказал Мазуров волгоградскому сайту V1

На базе АО «ЗЭМЗ», по его словам, будет работать управляющая компания по руководству всей группой предприятий «Красный Октябрь». В настоящее время она зарегистрирована в Москве, но также будет перерегистрирована в Златоусте.

Мазуров добавил, что совет директоров АО «ВМК «Красный Октябрь» решил также передать полномочия по управлению комбинатом управляющей компании. Таким образом, все налоговые отчисления ГК «Красный Октябрь» будут производиться в Челябинской области.

Добавим, по итогам 2017 года АО «ЗЭМЗ» планирует увеличить рост объема выпускаемой продукции на 11% по сравнению с 2016, объемы реализации должны вырасти на 22%, чистая прибыль – на 75%.

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Теги: вмз красный октябрь, красный октябрь, зэмз, новости златоуста, промышленность челябинской области
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