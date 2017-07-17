Fitch повысило рейтинг ММК до уровня «BBВ–» со «стабильным» прогнозом

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings повысило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента («РДЭ») ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» до уровня «ВВВ–» с «ВВ+» со «стабильным» прогнозом, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу предприятия.

Fitch отмечает, что повышение рейтинга отражает значительное снижение левериджа, а также является следствием ожиданий Fitch относительно того, что финансовый профиль компании останется консервативным и прогнозируемый леверидж будет в пределах параметров нового рейтинга на протяжении временного горизонта рейтинга. Снижению левериджа способствовали сильные показатели компании и вырученные средства от продажи доли в Fortescue Metals Group (FMG) в 2016 году.

Fitch также отмечает, что MMK в настоящий момент не имеет существенных инвестиционных проектов. Агентство предполагает, что капиталовложения (CAPEX) компании составят примерно 600 млн долларов США в год и будут направлены, в основном, на техническое обслуживание и проекты по повышению операционной эффективности.

По мнению Fitch, рейтинг MMK также отражает сильную позицию компании на российском рынке (70-75% продаж) как поставщика широкого ассортимента стальной продукции с высокой добавленной стоимостью. Fitch ожидает мягкое восстановление спроса на российскую сталь в среднесрочном периоде с ростом на уровне 1,5-2% в год, что должно поддерживать способность компании сохранять кредитный профиль.

В рамках базового сценария Fitch прогнозирует, что дивидендные выплаты ММК составят примерно 350-400 млн долларов США, после того как компания повысила коэффициент выплаты до не менее 50% от свободного денежного потока вместо прежних 30%. Скорректированный Fitch свободный денежный поток после выплаты дивидендов ожидается на уровне примерно 200-300 млн долларов США, что должно способствовать дальнейшему погашению долга и росту ликвидности.

Fitch оценивает операционный профиль MMK как сильный. Ассортимент компании включает значительную долю продукции с высокой добавленной стоимостью (47% в суммарных продажах), при этом ММК имеет очень сильное присутствие и долю рынка в промышленно развитых регионах России, таких как Центральный, Волжский, Уральский и Сибирский. Fitch также рассматривает корпоративное управление ММК выше среднего уровня относительно сопоставимых российских компаний.