Fitch повысило рейтинг ММК до уровня «BBВ–» со «стабильным» прогнозом
Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings повысило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента («РДЭ») ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» до уровня «ВВВ–» с «ВВ+» со «стабильным» прогнозом, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу предприятия.
Fitch отмечает, что повышение рейтинга отражает значительное снижение левериджа, а также является следствием ожиданий Fitch относительно того, что финансовый профиль компании останется консервативным и прогнозируемый леверидж будет в пределах параметров нового рейтинга на протяжении временного горизонта рейтинга. Снижению левериджа способствовали сильные показатели компании и вырученные средства от продажи доли в Fortescue Metals Group (FMG) в 2016 году.
Fitch также отмечает, что MMK в настоящий момент не имеет существенных инвестиционных проектов. Агентство предполагает, что капиталовложения (CAPEX) компании составят примерно 600 млн долларов США в год и будут направлены, в основном, на техническое обслуживание и проекты по повышению операционной эффективности.
По мнению Fitch, рейтинг MMK также отражает сильную позицию компании на российском рынке (70-75% продаж) как поставщика широкого ассортимента стальной продукции с высокой добавленной стоимостью. Fitch ожидает мягкое восстановление спроса на российскую сталь в среднесрочном периоде с ростом на уровне 1,5-2% в год, что должно поддерживать способность компании сохранять кредитный профиль.
В рамках базового сценария Fitch прогнозирует, что дивидендные выплаты ММК составят примерно 350-400 млн долларов США, после того как компания повысила коэффициент выплаты до не менее 50% от свободного денежного потока вместо прежних 30%. Скорректированный Fitch свободный денежный поток после выплаты дивидендов ожидается на уровне примерно 200-300 млн долларов США, что должно способствовать дальнейшему погашению долга и росту ликвидности.
Fitch оценивает операционный профиль MMK как сильный. Ассортимент компании включает значительную долю продукции с высокой добавленной стоимостью (47% в суммарных продажах), при этом ММК имеет очень сильное присутствие и долю рынка в промышленно развитых регионах России, таких как Центральный, Волжский, Уральский и Сибирский. Fitch также рассматривает корпоративное управление ММК выше среднего уровня относительно сопоставимых российских компаний.