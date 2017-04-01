Энергетики обеспечили уличное освещение поселка в Верхнем Уфалее

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Энергетики Центральных электрических сетей филиала ОАО «МРСК Урала» – «Челябэнерго» завершили электроснабжение сетей наружного освещения в поселке Уфимка (Верхний Уфалей, Челябинская область), передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу организации.

Специалисты «Челябэнерго» подключили систему уличного освещения на улицах Культуры, Советская, Комсомольская, Заречная, Набережная и в переулке Школьный к сетям энергокомпании, что позволило повысить качество жизни 200 жителей поселка.

На сегодняшний день практически вся уличная сеть поселка присоединена к сетям филиала «Челябэнерго».

Все работы проведены в рамках реализации договоров на технологическое присоединение к электрическим сетям филиала.