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Агентство новостей Доступ 1 1 апреля 2017 года, 14:03

Энергетики обеспечили уличное освещение поселка в Верхнем Уфалее


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Энергетики Центральных электрических сетей филиала ОАО «МРСК Урала» – «Челябэнерго» завершили электроснабжение сетей наружного освещения в поселке Уфимка (Верхний Уфалей, Челябинская область), передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу организации.

Специалисты «Челябэнерго» подключили систему уличного освещения на улицах Культуры, Советская, Комсомольская, Заречная, Набережная и в переулке Школьный к сетям энергокомпании, что позволило повысить качество жизни 200 жителей поселка.

На сегодняшний день практически вся уличная сеть поселка присоединена к сетям филиала «Челябэнерго».

Все работы проведены в рамках реализации договоров на технологическое присоединение к электрическим сетям филиала.

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Теги: челябэнерго, мрск урала, новости верхнего уфалея
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