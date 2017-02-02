Энергетики обеспечили электроснабжение загородного поселка в Сосновском районе

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Специалисты Центральных электрических сетей филиала ОАО «МРСК Урала» – «Челябэнерго» завершили подготовку к пуску электросетевого комплекса, предназначенного для электроснабжения первой очереди малоэтажной жилой застройки – загородного поселка Барышево, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

«Энергетики построили воздушно-кабельную линию электропередачи классом напряжения 10 кВ суммарной протяженностью около 5,5 км с установкой комплектной трансформаторной подстанции (КТП) с силовым трансформатором мощностью 250 кВА. От вновь установленной КТП по территории поселка построены кабельные линии электропередачи 0,4 кВ общей протяженностью 1,5 км», – рассказали в компании.

На сегодняшний момент завершены пуско-наладочные работы и профилактические испытания оборудования, необходимые для электроснабжения первой очереди застройки. После завершения ряда процедур в новостройках зажжется свет.

Все работы проведены в рамках договора по технологическому присоединению к электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Урала» – «Челябэнерго».