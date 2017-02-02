Чт, 02.02.2017, 11:07 18+
  • Агаповка
  • Аджигардак
  • Аргаяш
  • Атамановский
  • Аша
  • Бакал
  • Бердяуш
  • Бреды
  • Варна
  • Верхнеуральск
  • Верхний Уфалей
  • Вишневогорск
  • Долгодеревенское
  • Еманжелинск
  • Еткуль
  • Завьялиха
  • Златоуст
  • Карабаш
  • Карталы
  • Касли
  • Катав-Ивановск
  • Кизильское
  • Коелга
  • Копейск
  • Коркино
  • Кунашак
  • Куса
  • Кыштым
  • Магнитогорск
  • Миасс
  • Миасское
  • Миньяр
  • Неплюевка
  • Нязепетровск
  • Озерск
  • Октябрьское
  • Пласт
  • Сатка
  • Сим
  • Снежинск
  • Сыростан
  • Трехгорный
  • Троицк
  • Увельский
  • Уйское
  • Усть-Катав
  • Фершампенуаз
  • Чебаркуль
  • Челябинск
  • Чесма
  • Южноуральск
  • Юрюзань
ГлавнаяЭкономика
Агентство новостей Доступ 1 2 февраля 2017 года, 10:20

Энергетики обеспечили электроснабжение загородного поселка в Сосновском районе


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Специалисты Центральных электрических сетей филиала ОАО «МРСК Урала» – «Челябэнерго» завершили подготовку к пуску электросетевого комплекса, предназначенного для электроснабжения первой очереди малоэтажной жилой застройки – загородного поселка Барышево, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

«Энергетики построили воздушно-кабельную линию электропередачи классом напряжения 10 кВ суммарной протяженностью около 5,5 км с установкой комплектной трансформаторной подстанции (КТП) с силовым трансформатором мощностью 250 кВА. От вновь установленной КТП по территории поселка построены кабельные линии электропередачи 0,4 кВ общей протяженностью 1,5 км», – рассказали в компании.

На сегодняшний момент завершены пуско-наладочные работы и профилактические испытания оборудования, необходимые для электроснабжения первой очереди застройки. После завершения ряда процедур в новостройках зажжется свет.

Все работы проведены в рамках договора по технологическому присоединению к электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Урала» – «Челябэнерго».

© 2008–2017 Агентство новостей «Доступ». Новости Челябинска и Челябинской области.
При полном или частичном использовании материалов гиперссылка на АН «Доступ» обязательна.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Теги: челябэнерго, мрск урала
Подписаться на рассылку dostup1.ru
3 538
Заметили опечатку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Запрещены комментарии, содержащие нецензурные выражения и противоречащие законодательству РФ. Редакция сайта за размещенные личные мнения, сообщения, опубликованные частными лицами, ответственности не несет.

Другие новости раздела «Экономика»

вчера, 17:09
Более 180 млн рублей получит малый и средний бизнес Челябинской области в 2017 году
вчера, 14:19
Театры Озерска и Златоуста получат 11,6 млн из федерального бюджета
вчера, 12:11
Магнитогорский меткомбинат провел ротацию руководящего состава
вчера, 10:05
Магнитогорский меткомбинат отмечает 85 лет со дня создания
31 января, 17:52
Малый бизнес жалуется на монополию поставок продуктов в школы и детсады Магнитогорска
31 января, 15:15
На ЧТЗ запущен новый конвейер мощностью 2 тыс. бульдозеров в год
31 января, 14:08
В 2017 году южноуральским аграриям выплатят 10 млн рублей субсидии на освоение пашни
31 января, 12:38
На реализацию программы «ХХI век – детям Южного Урала» направлено около 147 млн рублей
30 января, 17:30
В регионах начинается подготовка к проведению 4-й федеральной акции «Надежный партнер»
30 января, 12:38
Энергетики начали установку «умных» счетчиков в частном секторе Курчатовского района
ТОП новостей
Еще
Сейчас читают
Новости компаний
без пафоса
Интервью
Опрос

Сказывается ли на Вашем самочувствии смог?

Авторизация
Забыли?
Регистрация
Логин
Пароль

Войти с помощью

Facebook Twitter Вконтакте
Подписка на новости
Прислать новость