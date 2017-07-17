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Агентство новостей Доступ 1 17 июля 2017 года, 15:18

Энергетики намерены обанкротить коммунальный МУП Миасса


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

ПАО «Челябэнергосбыт» намерено банкротить муниципальное предприятие в Миассе (Челябинская область), занимающееся производством, передачей и распределением пара и горячей воды, долг МУП МГО «Городское хозяйство» перед энергетиками на сегодняшний день составляет 44 млн рублей, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

В мае-июне по трем делам арбитражный суд Челябинской области удовлетворил исковые требования гарантирующего поставщика электроэнергии о взыскании с «Городского хозяйства» задолженности на общую сумму 27 млн рублей. На рассмотрении в арбитраже находится еще одно аналогичное дело более чем на 15 млн рублей. В службе судебных приставов идет работа по пяти полученным ранее исполнительным листам. По ним также остался неоплаченный долг в размере 1,5 млн рублей.

«Прежние долги данного МУПа становятся дополнительной нагрузкой на городской бюджет, – прокомментировали в компании. – Неоплаченные начисления за электроэнергию, потребленную предприятием в 2014-2015 годах, превышающие 8 млн рублей, в соответствии с решением арбитражного суда от 23 июня 2017 года необходимо будет оплатить администрации Миасского городского округа».

По данным ПАО «Челябэнергосбыт», за пять месяцев 2017 года показатель оплаты МУП МГО «Городское хозяйство» за потребленную электроэнергию составил всего 4%. За год задолженность этого предприятия перед энергетиками выросла с 13 до 44 млн рублей.

«Предприятие злоупотребляет статусом неотключаемого потребителя. Систематически нарушая договорные отношения, "Городское хозяйство" не платит за поставленный ресурс, не выполняет решения судов», – комментируют в пресс-службе ПАО «Челябэнергосбыт».

Если в ближайшее время не будут найдены конструктивные варианты решения этой проблемы, следующим шагом со стороны гарантирующего поставщика может стать заявление о банкротстве МУПа.

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Теги: банкротство, долг, коммунальщики, новости миасса, долги за тэр, пао челябэнергосбыт
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