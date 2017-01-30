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Агентство новостей Доступ 1 30 января 2017 года, 12:38

Энергетики начали установку «умных» счетчиков в частном секторе Курчатовского района


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Энергетики Челябинских городских электрических сетей филиала ОАО «МРСК Урала» – «Челябэнерго» начали установку «умных» электросчетчиков в частном секторе Курчатовского района – устройствами сбора и дистанционной передачи данных «Энергомера» будут обеспечены 110 домов в поселке Градский прииск, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу компании.

«Энергетики выполнят монтаж счетчиков на опорах линий электропередачи. Новые приборы учета будут самостоятельно фиксировать данные по потреблению энергии, направляя их по каналу GSM/GPRS на централизованный диспетчерский пункт компании. Эта информация также доступна и абонентам в режиме реального времени – благодаря электронным дисплеям, которые выдаются каждому потребителю», – говорится в сообщении.

Одновременно с монтажом систем автоматизированного учета электроэнергии будет проведена реконструкция домовых вводов с заменой голого провода на самонесущий изолированный (СИП). Использование СИП обеспечивает качественное электроснабжение при любых погодных условиях и сводит к нулю возможность несанкционированных подключений.

Для потребителей установка новых приборов учета является бесплатной. Мероприятия по монтажу и наладке счетчиков «Энергомера» финансируются из инвестиционной программы филиала ОАО «МРСК Урала» – «Челябэнерго». Весь объем работ, направленных на стимулирование потребителей к энергосбережению и сокращение потерь электроэнергии, выполняется сетевой компанией с привлечением подрядной организации.

Фото пресс-службы ОАО «МРСК Урала» – «Челябэнерго»

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Теги: челябэнерго, мрск урала, новости челябинска
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