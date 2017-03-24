Представители «МРСК Урала» обсудили доступность энергоинфраструктуры с бизнесом Челябинской области

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Представители ОАО «МРСК Урала» обсудили повышение доступности энергоинфраструктуры с представителями малого и среднего бизнеса Челябинской области, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу компании.

Инициатором встречи стал филиал «Челябэнерго», идею поддержал Совет Челябинского отделения «Опоры России», который включил тему доступа к электрическим сетям в повестку своего очередного заседания.

С докладом об особенностях технологического присоединения к электрическим сетям для малого и среднего предпринимательства выступил заместитель гендиректора по развитию и реализации услуг ОАО «МРСК Урала» Дмитрий Вялков. В работе Совета приняли участие председатель Совета Челябинского отделения «Опоры» Артем Артемьев, вице-председатели Николай Дейнеко, Ольга Ефимова, Денис Константинов и другие.

«Вопросы повышения доступности сетевой инфраструктуры мы традиционно рассматриваем на ежегодном форуме, но тема подключения к электросетям очень острая, поэтому взаимодействие с сетевыми энергокомпаниями и ОАО "МРСК Урала" должно носить постоянный характер», – отметил Артем Артемьев.

Энергетики сфокусировали внимание представителей бизнес-сообщества, прежде всего, на актуальных нормативно-правовых и процессуальных вопросах технологического присоединения к электрическим сетям ОАО «МРСК Урала». Другой целью представителей энергокомпании было проинформировать бизнес-сообщество о ходе реализации принципов и мероприятий внедрения в Челябинской области целевой модели «Технологическое присоединение к электрическим сетям», утвержденной распоряжением правительства РФ 31 января 2017 года.

Энергокомпания, подчеркнул докладчик, на сегодня обладает достаточным производственным ресурсом для реализации договоров технологического присоединения, в филиалах оптимизированы внутренние бизнес-процессы, созданы интерактивные сервисы, реализован проект по автоматизации процесса технологического присоединения, расширен клиентский сервис, оптимизирован внутренний контроль реализации обязательств перед потребителями. Для дальнейшей работы по сокращению сроков технологического присоединения на сегодня необходимо объединение усилий всех участников рынка электроэнергетики и органов исполнительной власти по усовершенствованию законодательной базы как на региональном, так и на федеральном уровне.

Дмитрий Вялков рассмотрел случаи отклонения от целевой модели в Челябинской области, в частности, речь идет о низком уровне оценки возможности заключения договоров ТП с использованием интерактивных сервисов, формирования документов территориального планирования муниципальных образований, а также наличия проблем в строительстве объектов без оформления земельных участков. Существенным фактором, на основании модели остаются длительные сроки получения документов и разрешений для получения ордера, а также предоставления самого ордера на земляные работы. Отсутствует регламент синхронизации СИПР электроэнергетики и документов территориального планирования и т.д.

В центре внимания аудитории оказалась процедура технологического присоединения и ее этапы – сегодня можно направить заявку через интернет в специальном сервисе «Личный кабинет», можно обратиться в один из Центров обслуживания клиентов (на территории ответственности филиала «Челябэнерго» работают пять ЦОКов – два в Челябинске, в Златоусте, Троицке и Магнитогорске). Можно также скачать форму заявки на сайте, заполнить ее на компьютере и отправить в сетевую организацию по почте.

Говоря о составляющих и особенностях расчета платы за технологическое присоединение (ТП), Дмитрий Вялков обратил внимание участников заседания на то, что критериями успешности выполнения технологического присоединения для объектов малого и среднего бизнеса являются своевременность подачи заявки на технологическое присоединение, отсутствие проблем в согласовании с землепользователями размещения электросетевых объектов, близкое местоположение объекта заявителя к электрическим сетям и источникам питания.

В ходе обсуждения Дмитрий Вялков ответил на вопросы представителей бизнес-сообщества, касающиеся сокращения сроков получения документов. «Мы уделяем самое серьезное внимание совместной работе по решению существующих вопросов в части повышения доступности сетевой инфраструктуры и, в свою очередь, ожидаем от наших потребителей – представителей бизнес сообщества – и от общественных организаций конструктивного диалога, направленного на поиск реальных решений», – сказал он.