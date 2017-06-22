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Агентство новостей Доступ 1 22 июня 2017 года, 10:18

Экономический эффект от внедрения инноваций на ММК вырос на 20%


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

За первые пять месяцев 2017 года эффект от внедрения рационализаторских предложений на Магнитогорском меткомбинате (ПАО «ММК», Челябинская область) составил 214,5 млн рублей – это на 20% выше показателя за аналогичный период прошлого года, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу предприятия.

Всего же до конца 2017 года планируется получить экономический эффект от внедрения соответствующих идей в размере более 600 млн рублей.

В преддверии Дня изобретателя и рационализатора, который отмечается в России 24 июня, ММК подводит промежуточные итоги рационализаторской деятельности.

Так, в 2016 году экспертные комиссии структурных подразделений комбината рассмотрели 6 тыс. 172 новаторских предложения, признав около половины из них рационализаторскими. Внедрено 2,5 тыс. инноваций, благодаря чему получен экономический эффект в 584,5 млн рублей. Это на 24,6% больше, чем в 2015 году.

Напомним, в прошлом году для привлечения к рационализаторской деятельности активных работников на ММК было разработано мобильное приложение для платформ Android и iOS по сбору идей «Эволюция» – первый инновационный IT-проект такого рода, внедренный на металлургическом предприятии России. В текущем году приложение «Эволюция» будет интегрировано с компьютерной платформой энергоменеджмента «ПЭМ», что повысит эффективность экспертизы и реализации ценных идей.

В пятницу, 23 июня, на площади перед зданием заводоуправления ММК второй год подряд пройдет промоакция «Свежая идея», направленная на привлечение к рационализаторской деятельности как можно большего числа работников.

День изобретателя и рационализатора отмечается в Российской Федерации ежегодно в последнюю субботу июня. Этот праздник был введен в СССР еще в конце 1950-х годов и приобрел официальный статус в 1979 году. Сейчас к этой дате специальная комиссия при Российской академии наук (РАН) выдвигает наиболее выдающихся людей к представлению на звания «Заслуженный изобретатель Российской Федерации» и «Заслуженный рационализатор Российской Федерации».

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Теги: ммк, новости магнитогорска, рационализатор
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