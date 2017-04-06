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Агентство новостей Доступ 1 6 апреля 2017 года, 10:39

«ЭР-Телеком» подводит итоги года


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

АО «ЭР-Телеком Холдинг» (ТМ «Дом.ru») объявило консолидированные финансовые результаты 2016 года. Выручка компании увеличилась на 27% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигла 28,208 млрд рублей. Выручка B2C выросла на 6%; до 19,39 млрд, выручка B2B увеличилась в 2,3 раза и составила 8,818 млрд. Число активных абонентов B2C увеличилось на 8% до 5,742 млн абонентов.

ПРОДУКТОВЫЕ ИНИЦИАТИВЫ 
 
В 2016 году «Дом.ru» и «МегаФон» запустили совместный проект в 30 городах. Компании объединили свои услуги – интернет, цифровое ТВ, мобильную связь – в рамках конвергентного предложения и предоставили скидку на абонентскую плату в размере до 20%.
 
В феврале 2016 года компания запустила тарифный план «Конструктор», который дает возможность любому клиенту самостоятельно формировать индивидуальный набор телеканалов и регулировать скорость доступа в интернет.
 
«Дом.ru» подтвердил свое лидерство среди федеральных операторов платного ТВ по количеству HD-каналов. К концу 2016 года их количество в сети цифрового ТВ выросло до 67, а в феврале 2017 года – до 84.
 
СДЕЛКИ СЛИЯНИЯ И ПОГЛОЩЕНИЯ (M&A)
 
В 2016 году в состав АО «ЭР-Телеком Холдинг» вошли федеральные и региональные операторы связи, в том числе ООО «Престиж-Интернет» (ТМ «Энфорта»), один из крупнейших B2B-операторов в России; ООО «ВЕСТ КОЛЛ СПБ» с активами в Санкт-Петербурге, Ленинградской области и Рязани; АО «Деловая Сеть – Иркутск» и АО «Сибирская телефонная компания», оказывающие услуги связи в Иркутске.
 
В марте 2017 года АО «ЭР-Телеком Холдинг» приобрело 100% ООО «Новотелеком». Объединенная компания занимает лидирующую позицию на новосибирском рынке ШПД и платного телевидения.
 
Сделки позволили холдингу существенно усилить позиции в городах присутствия приобретенных активов.
 
БИЗНЕС-НОВОСТИ 
 
В августе 2016 года «ЭР-Телеком» через дочернюю компанию ООО «Престиж-Интернет» выиграл аукцион на предоставление услуги общедоступного Wi-Fi доступа в пределах Садового кольца в Москве. Сеть насчитывает 1,1 тыс. точек доступа.
 
В январе 2017 года по заказу Комитета по информатизации и связи Санкт-Петербурга «ЭР-Телеком» запустил в городе общедоступную Wi-Fi сеть. Зона свободного Wi-Fi составляет более 10 кв. километров.
 
«По итогам 2016 года "ЭР-Телеком" стал самым быстрорастущим оператором связи в России. Выручка холдинга выросла на 27% по сравнению с 2015 годом, что соответствует плановым показателям компании. За 15 лет наша команда создала с нуля шестой по величине телекоммуникационный оператор России. Теперь перед нами стоит новая амбициозная цель – удвоение бизнеса за пять лет и трансформация в цифрового лидера телеком-рынка за счет разработки и внедрения инновационных сервисов и софтверных решений, создающих дополнительную стоимость для клиента, а также использование BigData для максимальной персонификации продуктов и сервисов», – комментирует итоги года президент АО «ЭР-Телеком Холдинг» Андрей Кузяев.
АО «ЭР-Телеком Холдинг» – один из ведущих операторов связи в России, работает с 2001 года. Услуги для частных пользователей предоставляются под брендом «Дом.ru», для корпоративных клиентов – под брендом «Дом.ru Бизнес». Поставщик услуг: широкополосный доступ (ШПД) в интернет, цифровое ТВ, телефонная связь, а также видеонаблюдение и Wi-Fi (для корпоративных клиентов). Услуги предоставляются на базе собственных телекоммуникационных сетей, построенных с нуля и по единым стандартам по технологии «оптика до здания». По собственным оценкам, на долю компании приходится 11% российского рынка ШПД и 12% рынка платного ТВ. По количеству обслуживаемых клиентов занимает 2-е место среди интернет-провайдеров и среди операторов кабельного ТВ России. Лауреат многих национальных премий, включая премию «Большая цифра», «ТехУспех» (2016 год).
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Теги: дом.ru, итоги года, эр-телеком
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