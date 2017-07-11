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Агентство новостей Доступ 1 11 июля 2017 года, 11:26

Дубровский: ТЛК «Южноуральский» будет задействован в новых экспортных маршрутах в Китай


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Торгово-логистический комплекс «Южноуральский» будет задействован в новых экспортных маршрутах в Китай – намерения об этом были озвучены губернатором Челябинской области Борисом Дубровским в ходе промышленной выставки «Иннопром-2017», которая проходит сейчас в Екатеринбурге, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу главы региона.

В рамках традиционного мероприятия Дубровский встретился с генеральным директором АО «Российский экспортный центр» Петром Фрадковым. Стороны обсудили реализацию в регионе Образовательной программы РЭЦ, а также перспективы сотрудничества в развитии экспортного потенциала Южного Урала.

В 2016 году Челябинская область вошла в пилотную Образовательную программу центра. В рамках этого проекта прошло обучение более 80 участников. В текущем году отобрано уже 120 заявок. «Сейчас Челябинская область расширяет свои экспортные возможности, в том числе в плане логистики. Построен и начал работу ТЛК "Южноуральский". Естественно, мы рассчитываем, что он будет задействован в новых экспортных железнодорожных маршрутах в Китай. В целом, сотрудничество со странами ШОС является для нас одним из приоритетов. На это нацелена и работа регионального Агентства международного сотрудничества. Рассчитываю, что при поддержке и новых проектах центра мы успешно решим многие внешнеэкономические задачи», – подчеркнул Дубровский.

АО «Российский экспортный центр» создан в качестве специализированной организации, представляющей «единое окно» для работы с экспортерами в области финансовых и нефинансовых мер поддержки, в том числе через взаимодействие с профильными министерствами и ведомствами, осуществляющими функции по развитию внешнеэкономической деятельности РФ.

«Иннопром» является крупнейшей в России универсальной промышленной выставкой, в которой ежегодно участвуют более 500 российских и зарубежных компаний. Страной-партнером Иннопрома-2017 выступила Япония. В составе делегации страны Восходящего Солнца в Екатеринбург приехали более 500 человек. Тема выставки этого года – «Умное производство: глобальный подход».

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Теги: челябинская область, тлк южноуральский, борис дубровский, новости екатеринбурга, иннопром
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