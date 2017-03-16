«Дом.ru Бизнес» подвел итоги за пять лет работы

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В марте 2012 года российский телекоммуникационный холдинг «ЭР-Телеком» вывел на рынок корпоративных услуг бренд «Дом.ru Бизнес». Одним из основных драйверов роста компании стало B2B-направление. Запуск бренда происходил в рамках реализации второго этапа лидерской стратегии, направленной на интенсивное развитие телеком-рынков во всех городах присутствия.

Пятилетний последовательный рост «Дом.ru Бизнес» продемонстрировал двукратное увеличение выручки от услуг для корпоративных клиентов, превысив по итогам 2016 года 3,9 млрд рублей. Общее число подключенных услуг достигло 140 тыс. Данный рост обеспечен выходом за пределы сети «Дом.ru Бизнес», возможностью подключения клиентов на всей территории России.

Среди ключевых факторов успеха – высокое качество и бесперебойность услуг, инновационные продукты и сервисы, а также стратегия пакетных предложений, с которой оператор первым вышел на рынок. Драйверами роста являются облачная АТС и иные сервисы (SaaS, IaaS) – годовой темп роста абонентской базы по «облакам» более 80%.

Мощная инфраструктура «Дом.ru Бизнес» позволяет реализовывать проекты для самых разных отраслей и сфер бизнеса – от предприятий СМБ до крупных сетевых компаний. На базе операторской сети «Дом.ru Бизнес» успешно реализуется проект «Городской Wi-Fi». Сегодня количество Wi-Fi HotSpot холдинга превышает 10 тыс. – это самая большая сеть беспроводного доступа в интернет в российских регионах.

«За пять лет развития, предлагая рынку множество вариантов для решения задач бизнеса в цифровую эпоху, мы выходим за рамки традиционного оператора связи. "Дом.ru Бизнес" сегодня – это современная инфраструктура, стабильная и развивающаяся компания, растущий уровень удовлетворенности заказчиков. Телеком-услуги и сервисы "Дом.ru Бизнес" уже используют клиенты из всех ключевых отраслей. Мы надеемся, что партнерские отношения будут крепнуть с каждым годом, накопленный опыт, эффективный менеджмент и достойные бизнес-традиции позволят и в дальнейшем добиваться значительных успехов вместе», – отмечает директор по B2B АО «ЭР-Телеком Холдинг» (бренд «Дом.ru Бизнес») Елена Венцлавович.

АО «ЭР-Телеком Холдинг» – один из ведущих операторов связи в России, работает с 2001 года. Услуги для частных пользователей предоставляются под брендом «Дом.ru», для корпоративных клиентов – под брендом «Дом.ru Бизнес». Поставщик услуг: широкополосный доступ (ШПД) в интернет, цифровое ТВ, телефонная связь, а также видеонаблюдение и Wi-Fi (для корпоративных клиентов). Услуги предоставляются на базе собственных телекоммуникационных сетей, построенных с нуля и по единым стандартам по технологии «оптика до здания». По собственным оценкам, на долю компании приходится 11% российского рынка ШПД и 12% рынка платного ТВ. По количеству обслуживаемых клиентов занимает 2-е место среди интернет-провайдеров и среди операторов кабельного ТВ России. Лауреат многих национальных премий, включая премию «Большая цифра», «ТехУспех» (2016 год).