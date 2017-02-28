Директор по производству ЧМК стал лауреатом конкурса «Инженер года»

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Директор по производству Челябинского металлургического комбината (ПАО «ЧМК», входит в Группу Мечел) Алексей Толстиков получил награду Всероссийского конкурса «Инженер года-2016» в номинации «Черная металлургия», передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу предприятия.

Решением жюри Алексей Толстиков признан лауреатом конкурса по версии «Профессиональный инженер России» и включен в реестр лучших инженеров страны. Лауреат – высококвалифицированный инженер-металлург, опытный руководитель, организатор внедрения новых технологических процессов, оборудования, освоения и производства новых марок стали. Участвовал в фундаментальных производственных мероприятиях: освоении оборудования для непрерывной разливки стали, технологии производства рельсовой стали, увеличении производительности конвертеров и так далее.

Результаты инженерных разработок Алексея Толстикова опубликованы в специализированных журналах, а от внедрения их на производстве был получен экономических эффект более 100 млн рублей. За высокие трудовые показатели он не раз поощрялся руководством предприятия. Награжден серебряной медалью международной промышленной выставки «Металл-Экспо-2015». В кислородно-конвертерном цехе ЧМК он прошел путь от разливщика стали до начальника цеха. В 2016 году назначен на должность директора по производству ПАО «ЧМК».

Челябинский металлургический комбинат участвует в конкурсе «Инженер года» с 2000 года – с начала его проведения. С тех пор почетное звание лауреатов присвоено 20 работникам предприятия. Из них 16 – в номинации «Профессиональные инженеры России», четверым – в номинации «Инженерное искусство молодых».