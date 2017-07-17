Детский загородный комплекс ММК получил свой досуговый центр

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Детский загородный центр «Уральские зори» (входит в состав Детского оздоровительно-образовательного комплекса ММК) благодаря финансовой поддержке Магнитогорского меткомбината к новому сезону получил здание клуба, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу предприятия.

Объемно-пространственные и архитектурные решения здания вместимостью до 350 человек выполнены с учетом внутренних функциональных связей, установленных для учреждений дополнительного образования детей, санитарно-эпидемиологических и противопожарных требований. Планировка клуба включает в себя входной узел с тамбуром, просторный вестибюль – универсальная площадка для проведения детских мероприятий, гардероб, кабинеты, актовый зал на 298 человек с эстрадой, смежную с эстрадой артистическую и подсобное помещение для хранения инвентаря. Теперь здесь можно будет смотреть кинофильмы, проводить аудио- и видеоконференции, устраивать различные праздники.

Клуб стал первым социальным объектом, открытым комбинатом в нынешнем году. Закладка здания клуба состоялась год назад во время празднования 70-летия лагеря. «Уральские зори» были построены в 1946 году в окрестностях озера Банное для детей работников Магнитогорского калибровочного завода. На благоустроенной территории «Уральских зорь» создана прекрасная инфраструктура отдыха и оздоровления, в том числе и круглогодичного – есть стадион, крытый бассейн, библиотека, спортивно-игровой зал и многое другое.

Центр «Уральские зори» детского оздоровительно-образовательного комплекса ПАО «ММК» завоевывал первое место в номинации «Лучший загородный оздоровительный лагерь» конкурса областного Минобрнауки «Лучшее учреждение отдыха и оздоровления детей Челябинской области».

Единственным упущением до недавнего времени оставалось отсутствие клуба, из-за чего досуговая активность детей проходила либо в корпусах, либо в здании столовой. В строительство и оснащение клуба ММК вложил почти 74 млн рублей, из которых 12 млн потратили на современное световое и звуковое оборудование. Здание площадью 1500 кв. м было построено всего за девять месяцев, для чего работы проводились в две смены. Проектная документация для строительства разработана ОАО «Магнитогорский Гипромез», строительные работы выполнены генеральным подрядчиком – ООО «Промвысота».