Делегация Южного Урала станет почетным гостем Российско-Китайского ЭКСПО

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Делегация Челябинской области во главе с губернатором Борисом Дубровским отправится на четвертое Российско-Китайское ЭКСПО, которое стартует 15 июня в китайском Харбине – Южному Уралу присвоен статус региона – почетного гостя, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

«Это знак большого доверия и большая возможность для нашего бизнеса, Основной акцент будет сделан на презентацию производителей продуктов питания с целью удвоить экспорт в Китай продукции регионального агропрома», – отметил губернатор Челябинской области Борис Дубровский.

ЭКСПО объединит сразу три мероприятия. Первое – это сама выставка. Сейчас достраивается стенд Челябинской области площадью 528 квадратных метров, на котором будут представлены 24 компании региона. Всего участие примут 100 российских компаний.

Второе мероприятие – «Евразийский мост», организуемый полпредством президента РФ в УрФО. На данной площадке каждый регион округа представит по два инвестиционных проекта.

«Третье – собственно визит официальной делегации Челябинской области в Харбин и встреча губернатора и руководителя провинции Хэйлунцзян. Целью этого мероприятия станет постановка новых задач в рамках дальнейшего сотрудничества, увеличения совместного товарооборота», – отметил Руслан Гаттаров.

Добавим, среди компаний-участниц ЭКСПО будут представители южноуральского агропрома. Основу экспозиции составят не только крупнейшие производители зерна, круп, макаронных и хлебобулочных изделий, а также мороженное и питьевая бутилированная вода.

«Китай является для нас стратегическим партнером. Мы ежегодно увеличиваем объемы поставок в КНР продуктов питания. Такие компании, как "Союзпищепром", "Увелка", "Макфа" давно и серьезно занимаются китайским рынком. Они будут представлены на стенде, но там будут и те, кто впервые открывает Китай, имея избыточное производство продуктов питания», – рассказал министр сельского хозяйства области Сергей Сушков.

Предыдущее Российско-Китайское ЭКСПО состоялось в 2016 году в Екатеринбурге. Его посетило 48 тыс. человек, общая площадь экспозиции составила 8,5 тыс. квадратных метров. На выставке было представлено более 250 российских и китайских предприятий, по итогам мероприятия было подписано более 20 соглашений на сумму свыше 54 млрд рублей.

В 2017 году на выставке от России ожидается участие свыше 100 предприятий и организаций из всех федеральных округов, российская экспозиция расположится на площади более 3 тыс. квадратных метров. Организаторами ЭКСПО выступают министерство коммерции КНР, народное правительство провинции Хэйлунцзян, министерство экономического развития и министерство промышленности и торговли Российской Федерации.