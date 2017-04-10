Чистая прибыль Группы РМК по итогам 2016 года составила 15,9 млрд рублей

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Суммарная чистая прибыль производственных предприятий Группы РМК (ЗАО «Русская медная компания») по итогам 2016 года составила 15,9 млрд рублей, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Чистая прибыль ЗАО «Русская медная компания» в 2016 году составила 3 млрд 957 млн рублей. Среди основных предприятий Группы лучшие показатели продемонстрировало АО «Михеевский ГОК» (Варненский район, Челябинская область): его чистая прибыль составила 3 млрд 874,6 млн (здесь и далее – по данным учета национальных стандартов). Флагманское предприятие казахстанского дивизиона Группы РМК – ТОО «Актюбинская медная компания» (Республика Казахстан) – по итогам года показало чистую прибыль в размере 3 млрд 340 млн рублей.

Чистая прибыль ЗАО «Карабашмедь» (Челябинская область) в 2016 году была равна 2 млрд 522,7 млн рублей. Для ЗАО «Кыштымский медеэлектролитный завод» этот показатель составил 1 млрд 340 млн рублей. ОАО «Александринская горно-рудная компания» (Нагайбакский район, Челябинская область) продемонстрировала по итогам 2016 года чистую прибыль в размере 619,9 млн рублей. Для ЗАО «Новгородский металлургический завод» (Новгородская область) этот показатель составил 147,7 млн рублей.

«В 2016 году основные предприятия Группы РМК работали с высокой загрузкой и выполняли производственный план. Росту производства основной продукции РМК способствовало повышение объемов переработки собственного минерального сырья и, соответственно, увеличение загрузки мощностей предприятий группы», – говорится в сообщении пресс-службы РМК.

ЗАО «Русская медная компания» – вертикально-интегрированный производственный холдинг, который объединяет 13 основных предприятий в России и Республике Казахстан, осуществляющих деятельность от добычи руды до производства и реализации медной продукции и драгоценных металлов в слитках. Основными видами продукции РМК являются медный концентрат, медные катоды и медная катанка, а также цинковый концентрат, аффинированное золото и серебро. РМК основана в 2004 году, в настоящее время управляет медедобывающими и металлургическими предприятиями на Урале, в Северо-Западном регионе России и в Казахстане. Производственные мощности: до 200 тыс. тонн катодной меди в год, до 190 тыс. тонн медной катанки в год.