Челябинскую область превратят в регион медицинской специализации

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Правительство Челябинской области и «Национальная иммунобиологическая компания» (входит в госкорпорацию «Ростех») заключили соглашение о сотрудничестве – оно направлено на развитие отечественной фармацевтической отрасли и формирование высокоразвитого региона медицинской специализации, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу главы региона.

Подписи под документом поставили губернатор Челябинской области Борис Дубровский и генеральный директор «Нацимбио» Марьям Хубиева. В рамках сотрудничества планируется создание в южноуральской столице центров по сбору плазмы крови, лабораторного комплекса для медицинских анализов и площадки для производства медицинских инструментов.

«Соглашение является частью программы создания высокоразвитого региона медицинской специализации в Челябинской области путем привлечения и реализации инвестиционных проектов. Особенно важно, что в данном проекте использован механизм государственно-частного партнерства», – отметил губернатор Челябинской области Борис Дубровский.

Правительством области и компанией «Нацимбио» будет сформирована рабочая группа, в которую войдут технические специалисты и эксперты. Она разработает и реализует перспективные программы и планы совместной деятельности, возьмет на себя вопросы взаимодействия с органами государственной власти и местного самоуправления.

«Партнерство преследует долгосрочную цель – обеспечение системы здравоохранения качественными и доступными медицинскими услугами и препаратами на региональном и федеральном уровнях. В лице губернатора Челябинской области Бориса Дубровского мы рады найти партнера, разделяющего наши ценности и готового оказывать поддержку проектам, направленным на развитие отечественной фармацевтической отрасли», – заявила генеральный директор «Нацимбио» Марьям Хубиева.

Акционерное общество «Национальная иммунобиологическая компания» учреждена в составе государственной корпорации «Ростех» в 2013 году в качестве управляющей организации для формирования холдинговой компании в области разработки и производства иммунобиологической продукции. Цель создания холдинга – обеспечение независимости РФ от импорта лекарственных препаратов, в особенности иммунобиологических препаратов и препаратов для лечения инфекционных заболеваний за счет развития собственных производственных и научных компетенций.



Развитие компании осуществляется на пяти основных сегментах фармацевтического рынка:



- вакцины Национального календаря профилактических прививок (НКПП);

- противотуберкулезные лекарственные препараты;

- препараты крови;

- лекарственные препараты для лечения ВИЧ и гепатитов;

- инсулины и его аналоги.



В состав холдинга входят такие производственные предприятия, как НПО «Микроген», ООО «ФОРТ», ОАО «Синтез». В планах создание ряда совместных предприятий с партнерами в целях обеспечения трансфера технологий и организации производства лекарственных препаратов в условиях полного цикла, включая фармацевтические субстанции.



Общий объем инвестиций в развитие производств в рамках стратегии до 2020 года составит 25 млрд рублей. Планируемый общегодовой объем выручки холдинга в 2020 году – около 40 млрд рублей.