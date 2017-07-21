Челябинского бизнесмена осудят за уклонение от уплаты налогов на 21 млн

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Прокуратура Центрального района Челябинска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении руководителя ООО «Региональная металлургическая компания» – он уклонился от уплаты налогов в особо крупном размере, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

По информации пресс-центра регионального надзорного ведомства, бюджет недополучил от организации более 21 млн рублей. С 2012 по 2014 годы обвиняемый, чтобы занизить налогооблагаемую базу, создал фиктивные документы о поставках товара, после чего завысил налоговые вычеты по НДС.

Для обеспечения гражданского иска, заявленного налоговой службой, на имущество бизнесмена общей стоимостью 11 млн рублей (автомобиль, два участка земли, жилой дом и квартиру) наложен арест.

Материалы дела, возбужденного по пункту «б» части 2 статьи 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов с организации путем включения в налоговую декларацию заведомо ложных сведений, совершенное в особо крупном размере), направлены в Центральный райсуд Челябинска для рассмотрения по существу.