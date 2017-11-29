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Агентство новостей Доступ 1 29 ноября 2017 года, 10:00

Челябинский фонд имущества продал две типографии после 8 неудачных попыток


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Состоялась продажа акций Увельской и Брединской типографий, которые выставлялись на торги восемь раз, – владельцами активов стали частные лица, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу Челябинского областного фонда имущества.

Акционерные общества «Увельская типография» и «Брединская типография» неоднократно выставлялись на торги, но заявок на участие не поступало. В 2016 году Увельскую типографию продавали за 3,4 млн рублей, Брединскую – за 1,3 млн. В итоге первую продали только в ноябре 2017 года за 1,7 млн, а вторую – за 669 тыс. рублей.

Типографии занимаются полиграфической деятельностью, а также оптовой и розничной торговлей книгами, журналами, газетами и канцелярскими товарами.

Напомним, в 2015 году в программу приватизации были включены 100-процентные пакеты акций пяти региональных типографий. Все они приватизированы. Общий доход от их продажи составил 12,8 млн рублей.

Фото предоставлено Челябинским областным фондом имущества

Теги: приватизация, фонд имущества челябинской области, новости увельского района, новости брединского района
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