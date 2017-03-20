Челябинские энергетики приступили к обрезке деревьев возле ЛЭП

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Специалисты Челябинских городских электрических сетей приступили к плановой обрезке деревьев, растущих в опасной близости от воздушных линий электропередачи, – в рамках ремонтной программы филиала ОАО «МРСК Урала» – «Челябэнерго» санитарным мероприятиям подвергнутся около 750 деревьев в шести районах южноуральской столицы (кроме ЧМЗ) областного центра, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

«Санитарная подрезка проводится для профилактики аварийных отключений в распределительной сети Челябинска. Комплекс мероприятий по опиловке разделен на два этапа. Первый завершится до наступления активного роста растений, второй начнется после того, как деревья сбросят листву. Работы будут проводиться как с привлечением подрядных организации, так и силами специалистов компании», – говорится в сообщении энергокомпании.

Основной объем опиловки придется на долю городских поселков. Их электроснабжение осуществляется по линиям 0,4-10 кВ, которые наиболее уязвимы при контакте с кронами деревьев – при непогоде разросшиеся ветви касаются проводов и провоцируют аварийные отключения. Кроме того, растительность в непосредственной близости от ЛЭП затрудняет проведение ремонтных и аварийно-восстановительных мероприятий.

Ежегодная плановая подрезка деревьев позволяет снизить количество аварийных отключений и обеспечить качественное электроснабжение частного жилого сектора даже при самых неблагоприятных погодных условиях, говорят в «Челябэнерго».