Вт, 07.03.2017, 11:39 18+
  • Агаповка
  • Аджигардак
  • Аргаяш
  • Атамановский
  • Аша
  • Бакал
  • Бердяуш
  • Бреды
  • Варна
  • Верхнеуральск
  • Верхний Уфалей
  • Вишневогорск
  • Долгодеревенское
  • Еманжелинск
  • Еткуль
  • Завьялиха
  • Златоуст
  • Карабаш
  • Карталы
  • Касли
  • Катав-Ивановск
  • Кизильское
  • Коелга
  • Копейск
  • Коркино
  • Кунашак
  • Куса
  • Кыштым
  • Магнитогорск
  • Миасс
  • Миасское
  • Миньяр
  • Неплюевка
  • Нязепетровск
  • Озерск
  • Октябрьское
  • Пласт
  • Сатка
  • Сим
  • Снежинск
  • Сыростан
  • Трехгорный
  • Троицк
  • Увельский
  • Уйское
  • Усть-Катав
  • Фершампенуаз
  • Чебаркуль
  • Челябинск
  • Чесма
  • Южноуральск
  • Юрюзань
ГлавнаяЭкономика
Агентство новостей Доступ 1 7 марта 2017 года, 10:10

Челябинская область задолжала бизнесменам почти 100 млн рублей – ГП


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Генеральная прокуратура РФ потребовала от трех уральских губернаторов погашения долгов по госконтрактам – в «черный» список попал глава Челябинской области Борис Дубровский; ему и его коллегам из Свердловской и Курганской областей предписано срочно устранить нарушения законодательства, а также привлечь к ответственности должностных лиц, преступивших закон, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу надзорного ведомства.

Просроченная задолженность по госконтрактам была выявлена в Челябинской области: регион задолжал бизнесменам около 100 млн рублей. В соседней Свердловской области общая сумма долга перед хозяйствующими объектами превысила 400 млн рублей. Большая часть средств накоплена учреждениями регионального здравоохранения, в том числе при оплате поставок медицинского оборудования, медицинских средств и препаратов. Миллиардные долги в сфере контрактных закупок числятся за Курганской областью.

В связи с этим заместитель генерального прокурора РФ Юрий Пономарев внес представления трем губернаторам, потребовав в срочном порядке устранить нарушения и наказать виновных. Дело находится на личном контроле руководителя уральского управления ГП.

© 2008–2017 Агентство новостей «Доступ». Новости Челябинска и Челябинской области.
При полном или частичном использовании материалов гиперссылка на АН «Доступ» обязательна.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Теги: прокуратура, борис дубровский, новости челябинской области, госконтракт
Подписаться на рассылку dostup1.ru
3 583
Заметили опечатку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Запрещены комментарии, содержащие нецензурные выражения и противоречащие законодательству РФ. Редакция сайта за размещенные личные мнения, сообщения, опубликованные частными лицами, ответственности не несет.

Другие новости раздела «Экономика»

вчера, 16:16
Бакал стал территорией опережающего развития
вчера, 10:14
ММК инвестирует в природоохранную деятельность более 35 млрд рублей до 2025 года
03 марта, 15:14
Специалисты «Челябэнерго» установят в Катав-Ивановском районе 749 «умных счетчиков»
03 марта, 11:59
Работник «Уралкуза» стал одним из лучших молодых инженеров России
03 марта, 11:12
ММК завершил экологический проект стоимостью 3,8 млрд рублей
03 марта, 09:29
Бизнес на грани катастрофы
02 марта, 14:57
Магнитогорская компания приступит к серийному производству роботов-манипуляторов
02 марта, 13:57
Еще 2 предприятия в Челябинской области заявили о сокращении 800 сотрудников
02 марта, 13:31
ММК-Метиз расширяет сортамент электродов
02 марта, 10:39
КамАЗы на колесах ЧКПЗ примут участие в ралли «Шелковый путь-2017»
ТОП новостей
Еще
Сейчас читают
Новости компаний
без пафоса
Интервью
Опрос

Кто, по-вашему, представит Восточную конференцию КХЛ в финале Кубка Гагарина-2017?

  • Трактор
    5%
  • Металлург
    23%
  • Куньлунь
    13%
  • Барыс
    9%
  • Авангард
    9%
  • Адмирал
    8%
  • Ак Барс
    18%
  • Салават Юлаев
    15%

Всего проголосовало: 1440

Подписка на новости
Прислать новость