Челябинская область войдет в число регионов с наибольшим охватом мониторинга платежей

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Присоединение ПАО «Челябэнергосбыт» − гарантирующего поставщика электроэнергии на Южном Урале – к системе обмена данными о платежной дисциплине «СПАРК – Мониторинг платежей» позволит Челябинской области войти в ТОП-10 регионов с наибольшим количеством данных о своевременности расчетов с поставщиками товаров и услуг, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

В настоящее время регион занимает лишь 23-ю позицию, уступая, в том числе, своим соседям – Свердловской и Оренбургской областям.

Дебиторская задолженность предприятий ЖКХ, в том числе МУПов, перед ПАО «Челябэнергосбыт» на начало 2017 года составила более 745 млн рублей. Как отмечают эксперты, водоканалы и котельные, во-первых, пользуются своим статусом «неотключаемых» потребителей и, продолжая потреблять электроэнергию, наращивают долги; а во-вторых, уходят от оплаты, объявляя о своем банкротстве, на их месте возникают новые арендаторы объектов ЖКХ, которые снова не рассчитываются за ресурсы в полном объеме. Другие категории юридических лиц к 1 января 2017 года должны гарантирующему поставщику Челябинской области свыше 1,38 млрд рублей.

«Накапливая миллионные долги за электричество, компании ставят под угрозу энергобезопасность всего региона. Гарантирующий поставщик обязан своевременно рассчитываться за ресурсы на оптовом рынке. Сбытовые компании поставлены в очень жесткие условия. Присоединяясь к системе "СПАРК – Мониторинг платежей", мы рассчитываем повысить платежную дисциплину контрагентов, заинтересованных в поддержании своей деловой репутации», – заявил заместитель генерального директора ПАО «Челябэнергосбыт» по операционной деятельности Алексей Порошин.

«Челябинская область, в первую очередь, индустриальный регион. Поэтому включение в расчет индексов платежной дисциплины местных компаний данных о своевременности оплаты электроэнергии имеет решающее значение. Для делового сообщества нарастание задержек оплат электроэнергии промышленным предприятием является тревожным сигналом о наличии возможных финансовых проблем. Ведь за неуплату подача электроэнергии может быть ограничена или прекращена, что грозит остановкой производства. Для государства рост объема данных о платежной дисциплине в регионе дает сигнал о нарастании рисков "цепочки неплатежей"», – отметил первый заместитель генерального директора Группы «Интерфакс» Владимир Герасимов.

За рубежом более чем в 40 странах мира позитивные и негативные сведения о платежной дисциплине компаний, получаемые от местных поставщиков товаров и услуг, активно применяются участниками финансового и товарных рынков для оценки рисков неплатежей своих клиентов и оценки надежности контрагента. Доступность такой информации для широкого круга пользователей дает возможность добросовестным клиентам укреплять свою деловую репутацию и способствует уменьшению просроченной дебиторской задолженности за счет своевременно выявления потенциальных неплательщиков, отмечается в сообщении.

ПАО «Челябэнергосбыт» – гарантирующий поставщик электроэнергии в Челябинской области. Территория обслуживания – 87,9 тыс. кв. километров. С юридическими лицами у компании подписано 50 тыс. договоров на поставку электроэнергии. Обслуживается 1 337 тысяч лицевых счетов физических лиц.

«СПАРК – Мониторинг платежей» – «бюро платежных историй», первая в России система, которая в режиме онлайн дает возможность получать оперативные аналитические данные о рисках задержки платежей в разрезе организаций, регионов, отраслей. В основе работы системы лежит анализ информации о своевременности оплаты клиентами – организациями и индивидуальными предпринимателями – выставленных счетов своим поставщикам, ежемесячно передаваемой в систему компаниями-участниками проекта «Мониторинг платежей». На 1 января 2017 года в системе содержится информация о платежной дисциплине более 430 тыс. компаний и индивидуальных предпринимателей из различных регионов РФ.