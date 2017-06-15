Челябинская область на ЭКСПО в Харбине презентует возможности пищевой промышленности

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Сегодня, 15 июня, в Харбине (административном центре провинции Хэйлунцзян) откроется IV Российско-китайское ЭКСПО – презентация Челябинской области на мероприятии будет по большей части посвящена региональным производителям продуктов питания, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

«Основной акцент на ЭКСПО в Харбине будет сделан на презентации производителей продуктов питания. Цель – удвоить экспорт в Китай продукции регионального агропрома», – сообщили в пресс-службе губернатора Бориса Дубровского.

Там добавили, что площадь выставочного стенда региона на ЭКСПО составит 528 квадратных метров. На стенде можно будет познакомиться с работой 24 производителей зерна, круп, макаронных и хлебобулочных изделий, а также мороженого и питьевой бутилированной воды. Среди представленных компаний – «Союзпищепром», «Увелка», «Макфа».

В сообщении отмечается, что объем товарооборота Челябинской области и КНР по итогам 2016 года превысил 300 млн долларов США (в 2015 – 348 млн долларов или 67,1% к аналогичному периоду 2014 года).

В IV Российско-китайском ЭКСПО примут участие более 60 российских корпораций, предприятий малого и среднего бизнеса, а также представительства 13 регионов. Общая площадь российской экспозиции составит около 3,3 тыс. кв. метров. Деловая программа выставки будет включать десятки круглых столов, конференций, презентаций, семинаров, панельных сессий и других мероприятий. Общая площадь выставки составит 86 тыс. кв. м, на смотре будут представлены около 3 тыс. стендов. В ЭКСПО принимают участие компании из 47 государств и регионов мира, в том числе из 23 стран Экономического пояса Шелкового пути.

Первое Российско-китайское ЭКСПО (25-я Харбинская ярмарка) состоялось в Харбине в 2014 году. В прошлом году мероприятие проходило в Екатеринбурге. Тогда, по данным генконсульства КНР в Екатеринбурге, на выставку приехали более 2,3 тыс. китайских бизнесменов из 16 провинций. В рамках работы форума было подписано 28 соглашений на общую сумму 53 млрд рублей. В этом году в ЭКСПО впервые примут участие Курганская область, Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа. Южному Уралу присвоен статус почетного гостя.

«Наши аграрии с удовольствием участвуют в подобного рода выставках, потому что каждая из них дает возможность увеличить долю прибыли аграрного бизнеса, продвигать нашу продукцию далеко за пределы региона. Китай является для нас стратегическим партнером. Мы ежегодно увеличиваем объемы поставок в КНР продуктов питания. Такие компании, как "Союзпищепром", "Увелка", "Макфа", давно и серьезно занимаются китайским рынком. Они будут представлены на стенде, но там будут и те, кто впервые открывает Китай, имея избыточное производство продуктов питания», – прокомментировал министр сельского хозяйства Челябинской области Сергей Сушков.

IV Российско-китайское ЭКСПО продлится в Харбине до 19 июня.