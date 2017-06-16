Челябинская область и провинция Хэйлунцзян наладят прямое внешнеторговое взаимодействие

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский и глава китайской провинции Хэйлунцзян Лу Хао обсудили развитие внешнеторгового сотрудничества между регионами – встреча состоялась в рамках IV Российско-Китайского ЭКСПО в Харбине, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу глав региона.

Борис Дубровский напомнил Лу Хао, что их первая личная встреча, которая состоялась на выставке ИННОПРОМ в 2016 году в Екатеринбурге, дала новый импульс в развитии отношений двух регионов.

«Рад возможности сегодня вновь обсудить интересующие нас вопросы. Прежде всего, это перспектива создания одновременно двух операторов внешней торговли между нашими регионами с целью синхронизировать процессы с обеих сторон. Пришло время установить прямое внешнеторговое взаимодействие в режиме "одного окна" между регионами. Это позволит централизовать развитие межрегиональных торговых связей, установить дополнительные гарантии для субъектов внешнеторговой деятельности, а также исключить излишние посреднические звенья, порождающие дополнительные издержки», – заявил губернатор Борис Дубровский.

Министр сельского хозяйства Сергей Сушков и министр культуры Алексей Бетехтин проинформировали Лу Хао о развитии направлений сотрудничества в сфере культуры и сельского хозяйства. Глава Магнитогорска Сергей Бердников сообщил о работе по установлению дружественных связей и развитию сотрудничества между Магнитогорском и Цзямусы. Отдельно Борис Дубровский и Лу Хао обсудили вопрос о перспективной работе в рамках «Форума губернаторов ШОС».