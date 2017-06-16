Пт, 16.06.2017, 10:40 18+
  • Агаповка
  • Аджигардак
  • Аргаяш
  • Атамановский
  • Аша
  • Бакал
  • Бердяуш
  • Бреды
  • Варна
  • Верхнеуральск
  • Верхний Уфалей
  • Вишневогорск
  • Долгодеревенское
  • Еманжелинск
  • Еткуль
  • Завьялиха
  • Златоуст
  • Карабаш
  • Карталы
  • Касли
  • Катав-Ивановск
  • Кизильское
  • Коелга
  • Копейск
  • Коркино
  • Кунашак
  • Куса
  • Кыштым
  • Магнитогорск
  • Миасс
  • Миасское
  • Миньяр
  • Неплюевка
  • Нязепетровск
  • Озерск
  • Октябрьское
  • Пласт
  • Сатка
  • Сим
  • Снежинск
  • Сыростан
  • Трехгорный
  • Троицк
  • Увельский
  • Уйское
  • Усть-Катав
  • Фершампенуаз
  • Чебаркуль
  • Челябинск
  • Чесма
  • Южноуральск
  • Юрюзань
ГлавнаяЭкономика
Агентство новостей Доступ 1 16 июня 2017 года, 10:03

Челябинская область и провинция Хэйлунцзян наладят прямое внешнеторговое взаимодействие


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский и глава китайской провинции Хэйлунцзян Лу Хао обсудили развитие внешнеторгового сотрудничества между регионами – встреча состоялась в рамках IV Российско-Китайского ЭКСПО в Харбине, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу глав региона.

Борис Дубровский напомнил Лу Хао, что их первая личная встреча, которая состоялась на выставке ИННОПРОМ в 2016 году в Екатеринбурге, дала новый импульс в развитии отношений двух регионов.

«Рад возможности сегодня вновь обсудить интересующие нас вопросы. Прежде всего, это перспектива создания одновременно двух операторов внешней торговли между нашими регионами с целью синхронизировать процессы с обеих сторон. Пришло время установить прямое внешнеторговое взаимодействие в режиме "одного окна" между регионами. Это позволит централизовать развитие межрегиональных торговых связей, установить дополнительные гарантии для субъектов внешнеторговой деятельности, а также исключить излишние посреднические звенья, порождающие дополнительные издержки», – заявил губернатор Борис Дубровский.

Министр сельского хозяйства Сергей Сушков и министр культуры Алексей Бетехтин проинформировали Лу Хао о развитии направлений сотрудничества в сфере культуры и сельского хозяйства. Глава Магнитогорска Сергей Бердников сообщил о работе по установлению дружественных связей и развитию сотрудничества между Магнитогорском и Цзямусы. Отдельно Борис Дубровский и Лу Хао обсудили вопрос о перспективной работе в рамках «Форума губернаторов ШОС».

© 2008–2017 Агентство новостей «Доступ». Новости Челябинска и Челябинской области.
При полном или частичном использовании материалов гиперссылка на АН «Доступ» обязательна.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Теги: челябинская область, борис дубровский, китай, экспо, харбин
Подписаться на рассылку dostup1.ru
3 608
Заметили опечатку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Запрещены комментарии, содержащие нецензурные выражения и противоречащие законодательству РФ. Редакция сайта за размещенные личные мнения, сообщения, опубликованные частными лицами, ответственности не несет.

Другие новости раздела «Экономика»

сегодня, 09:50
Директор Торгового дома ММК награжден Почетным знаком РСПМ
вчера, 18:21
ВАЖНО. Путин: Решение о повышении пенсионного возраста еще не принято
вчера, 18:04
Китайская корпорация подключилась к реализации проекта скоростной магистрали Челябинск – Екатеринбург
вчера, 17:15
Китай создаст на Южном Урале зону технико-экономического развития сельского хозяйства
вчера, 15:17
Минсельхоз Челябинской области определил направления развития аграрного сектора до 2035 года
вчера, 13:38
Завод «Трубодеталь» успешно прошел комплексный аудит систем менеджмента качества
вчера, 12:31
Около 2 млн тонн строительного камня добудут в Увельском районе
вчера, 11:00
Председателем Совета директоров АО «Группа ЧТПЗ» избран Федоров
вчера, 10:51
Аграрии Южного Урала произвели 200 тыс. тонн мяса скота и птицы
вчера, 10:11
Челябинская область на ЭКСПО в Харбине презентует возможности пищевой промышленности
ТОП новостей
Еще
Сейчас читают
Новости компаний
без пафоса
Интервью
Опрос

Согласны ли Вы с РПЦ в том, что фестиваль красок – «сатанинское действо»?

  • Да, это оккультная манипуляция православными
    19%
  • Нет, это просто развлечение
    53%
  • Я атеист, люблю краски
    5%
  • РПЦ много на себя берет
    23%

Всего проголосовало: 856

Подписка на новости
Прислать новость