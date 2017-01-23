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Агентство новостей Доступ 1 23 января 2017 года, 09:53

«Челябэнерго» повысил качество электроснабжения трех районов Челябинска


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Специалисты Челябинских городских сетей завершили работы по реконструкции подстанции (ПС) 110/10/6 кВ «Южная» – одного из ключевых центров питания Советского, Центрального и Ленинского районов Челябинска, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу филиала ОАО «МРСК Урала» – «Челябэнерго».

Энергообъект снабжает электроэнергией многочисленные инфраструктурные и социальные объекты, а также жилой сектор с населением более 35 тыс. человек.

«Чтобы повысить качество и надежность электроснабжения трех административных районов, энергетики внесли изменения в схему открытого распределительного устройства (ОРУ) 110 кВ. В ходе реконструкции ОРУ специалисты "Челябэнерго" смонтировали элегазовые выключатели классом напряжения 110 кВ. Установленное оборудование обладает высоким коммутационным ресурсом и не требует существенных затрат на обслуживание. Кроме того, газ, которым наполнены выключатели, оказывает минимальное воздействие на окружающую среду – он нетоксичен, негорюч и в силу своих физических особенностей не контактирует с поверхностными и грунтовыми водами», – говорится в сообщении.

Весь объем работ по реконструкции энергообъекта выполнен специалистами компании без привлечения подрядных организаций в рамках инвестиционной программы ОАО «МРСК Урала» – «Челябэнерго».

ПС «Южная» – одна из старейших понизительных подстанций Челябинска. Энергобъект введен в эксплуатацию в 1943 году для обеспечения бесперебойного электроснабжения завода им. Колющенко, производившего реактивные системы «БМ-13» («Катюша»). В мае 2015 года энергетики «МРСК Урала» установили на «Южной» мемориальную доску – в память о трудовом подвиге коллег в годы Великой Отечественной войны.

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Теги: челябэнерго, реконструкция, мрск урала, новости челябинска
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