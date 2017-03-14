«Челябэнерго» обеспечило электроснабжение ТЛК «Южноуральский»

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Энергетики Троицких электрических сетей филиала ОАО «МРСК Урала» – «Челябэнерго» завершили комплексные работы по созданию сетевой инфраструктуры для подачи электроэнергии крупному транспортному узлу в Увельском районе (Челябинская область) – Транспортно-логистическому комплексу «Южноуральский», передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

«В ходе работ энергетики построили кабельную линию электропередачи (КЛ) классом напряжения 10 кВ пропускной мощностью 2300 кВт, протяженностью 7,5 км. Новая линия и современная энергоинфраструктура позволят в полном объеме обеспечить надежное электроснабжение стратегически важного объекта на постоянной основе», – говорится в пресс-релизе компании.

Все работы выполнены в рамках реализации программы по технологическому присоединению к электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Урала» – «Челябэнерго».