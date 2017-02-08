«Челябэнерго» начинает расчистку трассы ВЛ «Нугуманово – Бродокалмак»

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Специалисты Центральных электрических сетей филиала ОАО «МРСК Урала» – «Челябэнерго» в феврале 2017 года проведут плановую расчистку 8 гектаров трассы воздушной линии электропередачи 35 кВ «Нугуманово – Бродокалмак» (Красноармейский район, Челябинская область) – она проходит по территории Бродокалмакского государственного природного заказника, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу компании.

В ходе работ будет произведена подрезка молодой поросли и формирование крон тех деревьев, которые находятся в охранной зоне ЛЭП и угрожают надежности электроснабжения. «Разросшиеся кроны повреждают провод, затрудняют выполнение ремонтных работ. Приближение поросли к действующим ЛЭП и падение деревьев на линии электропередачи грозят возникновением лесных пожаров, особенно в весенний и летний период. Последствием наклона или падения веток и деревьев на провода может стать обрыв провода и обесточение участка сети», – говорится в сообщении компании.

ВЛ «Нугуманово – Бродокалмак» питает несколько населенных пунктов Красноармейского и Кунашакского районов (общая численность населения – около 10 тыс. человек).

Так как Бродокалмакский заказник является особо охраняемой природной территорией регионального значения, энергетики получили разрешения на ведение работ от министерства экологии Челябинской области и Главного управления лесами региона. Учитывая всю важность и социальную значимость уникального природного объекта, энергетики гарантируют максимальную осторожность при проведении работ. Более того, впоследствии готовы высадить на территории заказника более 50 саженцев сосны.

Расчистка трасс – одно из регулярных мероприятий ремонтной программы энергокомпании, которые ежегодно реализуются на всей территории Челябинской области. Данные мероприятия призваны обеспечить качественное электроснабжение потребителей при любых погодных условиях и направлены на предотвращение нарушений в работе энергетического комплекса, уточнили в компании.