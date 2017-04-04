«Челябэнерго» и приставы определили порядок обмена информацией при взыскании долгов

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Челябинские энергетики и судебные приставы договорились об информационном взаимодействии – подписи под соглашением об информационном взаимодействии поставили замгендиректора ОАО «МРСК Урала» – директор филиала «Челябэнерго» Сергей Золотарев и главный судебный пристав Южного Урала Альбина Сухорукова, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу компании.

Соглашением определены порядок обмена информацией и общие условия взаимодействия энергокомпании и приставов при совместной деятельности по взысканию долгов с потребителей электричества.

«Долги потребителей – крайне актуальная проблема для предприятий электросетевого комплекса. На территории ответственности филиала "Челябэнерго" просроченная задолженность складывается по таким крупнейшим неплательщикам, как ПАО "Челябэнергосбыт", АО "Оборонэнергосбыт", ООО "ЧТЗ-Уралтрак", ООО "Мечел-Энерго"», – говорится в пресс-релизе.

Также низкая платежная дисциплина наблюдается у предприятий в сфере жилищно-коммунального хозяйства, находящихся на прямых расчетах с филиалом «Челябэнерго», таких как ООО «Энергосервис» (Юрюзань) и МУП «ЖКХ Уйское».

«МРСК Урала постоянно ведет системную работу по ликвидации дебиторской задолженности потребителей электроэнергии и услуг по ее передаче, реализуя комплекс мер по укреплению платежной дисциплины, используя для этого механизмы как административного, так и правового воздействия», – уточнили в компании.

В рамках работы по взысканию задолженности в пользу филиала «Челябэнерго» в производстве территориальных отделов УФССП по Челябинской области в течение 2016 года находилось в работе 606 исполнительных производств на общую сумму более 1,24 млрд рублей.