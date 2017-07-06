ЧМК выходит на рынок Беларуси

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Челябинский металлургический комбинат (входит в Группу «Мечел») получил сертификаты соответствия двух видов арматурного проката требованиям белорусского стандарта – сертификация дает право поставлять арматурный прокат ЧМК на рынок Республики Беларусь, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу предприятия.

Специалисты аудиторской компании «БелСертификат» провели комплексную проверку производства проката ЧМК, проинспектировали технологическую цепочку выпуска арматуры класса S240 диаметром от 8 до 22 мм и S500 диаметром 10-22 мм, а также провели отбор проб и испытания металлопродукции.

Данные виды металлопроката используются в сфере гражданского и промышленного строительства и предназначены для армирования железобетонных конструкций, которое обеспечивает прочность и долговечность объектов.

«Сертификаты соответствия продукции государственному стандарту Беларуси получены комбинатом впервые. Они дают нам право реализовывать арматурный прокат на рынке этой страны в течение пяти лет», – отметил директор по сбыту ЧМК Вадим Шалыгин.

ПАО «Челябинский металлургический комбинат» – одно из крупнейших отечественных предприятий полного металлургического цикла по выпуску качественных и высококачественных сталей, а также основной производитель нержавеющей стали в России. ЧМК – одно из немногих предприятий страны, которому дано право присваивать продукции собственный индекс «ЧС» («Челябинская Сталь»). Комбинат входит в металлургический дивизион Группы Мечел, находящийся под управлением ООО «УК Мечел-Сталь».

Мечел – глобальная горнодобывающая и металлургическая компания Продукция компании поставляется в Европу, Азию, Северную и Южную Америку, Африку. Мечел объединяет производителей угля, железной руды, стали, проката, ферросплавов, тепловой и электрической энергии. Все предприятия работают в единой производственной цепочке: от сырья до продукции с высокой добавленной стоимостью.