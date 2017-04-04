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ГлавнаяЭкономика
Агентство новостей Доступ 1 4 апреля 2017 года, 11:48

ЧМК установил 5 производственных рекордов в марте 2017 года


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Челябинский металлургический комбинат (ПАО «ЧМК», входит в Группу Мечел) установил сразу несколько исторических производственных рекордов по итогам марта 2017 года – максимальные объемы достигнуты во всех основных цехах ЧМК, в том числе на рельсобалочном стане, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу завода.

«Доменный цех произвел более 370 тыс. тонн чугуна, что является наивысшим показателем работы цеха с 2009 года. Выплавка стали в кислородно-конвертерном цехе достигла более 350 тыс. тонн, что стало абсолютным рекордом с момента пуска цеха. Также максимальное производство за всю историю было зафиксировано на машине непрерывного литья слябов в электросталеплавильном цехе № 6 – оно составило более 75 тыс. тонн», – говорится в сообщении.

Комбинат продолжил наращивание объемов производства высокомаржинальной продукции на универсальном рельсобалочном стане (УРБС). По итогам марта на стане выпущен максимальный объем проката – более 65 тыс. тонн. Отгрузка стометровых рельсов достигла 35 тыс. тонн, что также является рекордным показателем работы УРБС с момента запуска.

«Положительная динамика показателей достигнута благодаря повышению эффективности производства и расширению рынков сбыта. В дальнейшем мы намерены увеличивать объемы производства продукции с высокой добавленной стоимостью, в том числе рельсов и балки», – отметил управляющий директор ПАО «ЧМК» Анатолий Щетинин.

ПАО «Челябинский металлургический комбинат» – одно из крупнейших отечественных предприятий полного металлургического цикла по выпуску качественных и высококачественных сталей, а также основной производитель нержавеющей стали в России. ЧМК – одно из немногих предприятий страны, которому дано право присваивать продукции собственный индекс «ЧС» («Челябинская Сталь»). Комбинат входит в металлургический дивизион Группы Мечел, находящийся под управлением ООО «УК Мечел-Сталь».

Мечел – глобальная горнодобывающая и металлургическая компания Продукция компании поставляется в Европу, Азию, Северную и Южную Америку, Африку. Мечел объединяет производителей угля, железной руды, стали, проката, ферросплавов, тепловой и электрической энергии. Все предприятия работают в единой производственной цепочке: от сырья до продукции с высокой добавленной стоимостью.

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Теги: мечел, чмк, рекорд, промышленность челябинской области
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