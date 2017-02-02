ЧМК сертифицировал продукцию строительного назначения

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Челябинский металлургический комбинат (ПАО «ЧМК», входит в Группу Мечел) успешно прошел ресертификационный аудит на соответствие строительной продукции государственным стандартам – наличие этих документов позволит комбинату поставлять продукцию на рынок России и стран СНГ, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу предприятия.

ЧМК получил сертификаты качества на сталь горячекатаную для армирования железобетонных конструкций всех классов прочности, в том числе термомеханически упрочненную, листовой прокат из углеродистых марок сталей, катанку, а также двутавровую балку, производимую на универсальном рельсобалочном стане. Всего комбинат сертифицировал 14 наименований продукции.

Аудит провели представители «Мосстройсертификации» – ведущей системы сертификации в строительной отрасли России. Эксперты проверили состояние производства продукции строительного назначения.

Область проверки включала весь производственный цикл: от выплавки и разливки стали в кислородно-конвертерном цехе до отделки и отгрузки готовой продукции в прокатных цехах. Дополнительно проведены испытания продукции в независимом испытательном центре в Москве, которые подтвердили ее соответствие требованиям действующих государственных стандартов. Срок действия полученных сертификатов – декабрь 2021 года. Впервые продукцию строительного назначения ЧМК сертифицировал в 2000 году.

Для строительной отрасли ЧМК изготавливает арматуру, балку, стальной лист, которые широко применяются при возведении различных зданий, промышленных сооружений, мостов, дорог. Более половины всего объема выпускаемой комбинатом продукции – продукция строительного назначения.

ПАО «Челябинский металлургический комбинат» – одно из крупнейших отечественных предприятий полного металлургического цикла по выпуску качественных и высококачественных сталей, а также основной производитель нержавеющей стали в России. ЧМК – одно из немногих предприятий страны, которому дано право присваивать продукции собственный индекс «ЧС» («Челябинская Сталь»). Комбинат входит в металлургический дивизион Группы Мечел, находящийся под управлением ООО «УК Мечел-Сталь».

Мечел – глобальная горнодобывающая и металлургическая компания, в которой работает 66 тыс. человек. Продукция компании поставляется в Европу, Азию, Северную и Южную Америку, Африку. Мечел объединяет производителей угля, железной руды, стали, проката, ферросплавов, тепловой и электрической энергии. Все предприятия работают в единой производственной цепочке: от сырья до продукции с высокой добавленной стоимостью.