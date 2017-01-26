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ГлавнаяЭкономика
Агентство новостей Доступ 1 26 января 2017 года, 21:20

ЧМК произвел миллионную тонну проката на рельсобалочном стане


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Челябинский металлургический комбинат (ПАО «ЧМК», входит в Группу «Мечел») произвел миллионную тонну проката на универсальном рельсобалочном стане с начала пуска, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

«Миллионной тонной проката стал рельс для ОАО "Российские железные дороги". 100-метровые рельсы используются РЖД для укладки путей на различных участках железных дорог России, этот вид продукции ЧМК начал поставлять с января 2016 года», – сообщили на предприятии.

Всего за прошедший год комбинат поставил РЖД и другим клиентам около 304 тыс. тонн рельсовой продукции.

На торжественном митинге в честь прокатки миллионной тонны памятный знак в виде среза рельса коллективу УРБС вручил один из заслуженных работников комбината – кавалер «Ордена Почета» Евгений Пономарев, оператор поста управления стана горячей прокатки.

Универсальный рельсобалочный стан (УРБС) ЧМК пущен в работу в 2013 году. Это одно из крупнейших отечественных производств высококачественного фасонного проката и рельсов длиной до 100 метров. Рельсы производятся по уникальной для России технологии закалки в растворе полимера, благодаря чему приобретают высокие эксплуатационные показатели по износостойкости, прочности и пределу выносливости. На сегодняшний день на стане освоено производство около 40 профилей фасонного проката и рельсов. Основные потребители продукции – российские вагоностроительные предприятия, заводы металлоконструкций, металлургические комбинаты.

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Теги: чмк, новости челябинска, челябинский меткомбинат
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